Горит травянистая подстилка

Горит травянистая подстилкаДва очага лесных низовых пожаров обнаружены во Владимирской области 27 августа, сообщает региональное ГУ МЧС России.В 13:10 поступило сообщение об обнаружении пожара площадью 0,4 га в Киржачском лесничестве восточнее населенного пункта Кашино. Горит травянистая подстилка, на место выехала оперативная группа Киржачского пожарно-спасательного гарнизона.В 14:50 поступило сообщение об обнаружении очага пожара площадью 0,03 га во Владимирском лесничестве западнее населенного пункта Чамерево. На место выехала оперативная группа Судогодского пожарно-спасательного гарнизона.Информация о природных пожарах уточняется.Напомним, что в связи с скорость движения по трассе М-7 в Петушинском районе Владимирской области ограничена до 70 км/ч.