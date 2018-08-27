Горит травянистая подстилка
Горит травянистая подстилка
Два очага лесных низовых пожаров обнаружены во Владимирской области 27 августа, сообщает региональное ГУ МЧС России.
В 13:10 поступило сообщение об обнаружении пожара площадью 0,4 га в Киржачском лесничестве восточнее населенного пункта Кашино. Горит травянистая подстилка, на место выехала оперативная группа Киржачского пожарно-спасательного гарнизона.
В 14:50 поступило сообщение об обнаружении очага пожара площадью 0,03 га во Владимирском лесничестве западнее населенного пункта Чамерево. На место выехала оперативная группа Судогодского пожарно-спасательного гарнизона.
Информация о природных пожарах уточняется.
Напомним, что в связи с скорость движения по трассе М-7 в Петушинском районе Владимирской области ограничена до 70 км/ч.