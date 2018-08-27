Несколько очагов низовых лесных пожаров выявлено во Владимирской области.

Несколько очагов низовых лесных пожаров выявлено во Владимирской области.Как передает "Интерфакс", об этом проинформировали в пресс-службе главного управления МЧС по региону.Отмечается, что в 24-м выделе 56-го квартала Меленковского лесничества, юго-западнее населенного пункта Приклон загорелась трава на площади в 1 га. Другой очаг пламени величиной в о,4 га возник в 10-м выделе восьмого квартала Киржачского лесничества, восточнее населенного пункта Кашино.Помимо этого западнее населенного пункта Чамерево, во 2-м и 5-м выделах 29-го квартала Владимирского лесничества, пожарные выявили низовой пожар площадью 0,03 га.По всем адресам выехали сотрудники МЧС.25 августа в 15 километрах юго-восточнее населенного пункта Клязменский, на территории Костеровского филиала федерального государственного автономного учреждения "Оборонлес" Минобороны РФ, было обнаружено тление травяной подстилки на площади 150 га. Он был локализован, но окончательно не ликвидирован.В результате в некоторых населенных пунктах Петушинского района и в районе федеральной трассы М-7 "Волга" наблюдается задымление.При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на землю ветки и т. п. Скорость движения пожара по ветру 0,25—5 километров в час. Высота пламени до 2,5 метров. Температура горения в среднем около 700°.