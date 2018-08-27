Следственный комитет России опубликовал видео с нетрезвым водителем, пытающимся дать взятку сотрудникам дорожно-патрульной службы. Попытка вручить полицейским 500 долларов дорого обошлась мужчине: суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы.

Сотрудники полиции города Мурома 28 июля остановили автомобиль и провели экспресс-тест на наличие у водителя алкогольного опьянения — результат оказался положительным.Понимая, что за управление машиной в нетрезвом состоянии грозит лишение прав, мужчина предложил сотрудникам ДПС деньги со словами: "Вот, я тебе даю 500 долларов, и на этом разошлись." Полицейские тут же сообщили своим коллегам из МВД о покушении на дачу взятки, и мужчина был взят под стражу.Позже состоялся суд: мужчину приговорили по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу" на 1,5 года лишения свободы, а также к штрафу в размере 314 тысяч рублей.