Бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову вновь раскритиковали в Сети. Балерина опубликовала невинное фото в своем микроблоге.
Бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову вновь раскритиковали в Сети. Балерина опубликовала невинное фото в своем микроблоге.
Танцовщица выложила в Instagram снимок, на котором
запечатлена в месте с дочерью Ариадной в помещении конноспортивного комплекса. Звезда и ее наследница позируют на фоне стойла, в котором стоит белый конь.
"Вот это счастье! – написала Волочкова в комментариях. -
Встреча с любимой доченькой! Договорились о том, что наш Фриз Зорро будет
стоять именно в этом самом лучшем клубе!"
Фолловеры, которые никогда не жалеют критических замечаний для Анастасии, решили и на этот раз не упустить возможности уколоть ее за отсутствие
вкуса. "Анастасия вот вы сами как думаете, в конюшне в леопардовом платье и
перстнями это вообще нормально?? Ну можно предположить что вы неуспели
переодеться, ну сделайте просто селфи с дочей на фоне коня, ну нельзя же в
одной одежде и в пир и в мир и на веранде лежать и на коне скакать и на море
ехать ну как же так??? Вы человек искусства, надо же соответствовать (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждала пользовательница
Сети.
Также интернет-обыватели отметили, что артистке необходимо
больше внимания уделять наследнице и заниматься ее воспитанием. Мол, из-за постоянного пребывания Анастасии на курортах, дочь скоро забудет тепло маминых рук.
"Да и правда, ежели с дочерью раз в полгода все
встречаться – это счастье невообразимое, яркое и изысканное!", "Мы очень
радуемся. И дочь, и лошадь – все в сборе", "Дочь вас хоть узнала?", "Анасия,
кто ва с с дочкой разлучил, что ни как с дочкой встретится не могли?", "Ну
надо же. Настенька соизволила с дочкой встретиться .", "С доченькой
ходит только в конюшню, а на море отдыхает без нее)", – отмечали
подписчики балерины.
Добавим, что Волочкова на днях приехала из Греции. Там она принимала солнечные ванны и купалась. В один из вечеров, во время
заплыва Анастасия ударилась стопой о большой камень с морскими ежами.
Конечность балерины опухла – потребовалась срочная госпитализация. А после
танцовщица опубликовала в своем Instagram видеозапись, на которой снимает
вблизи иглокожее животное, вытащенное на берег.