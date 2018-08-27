Бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову вновь раскритиковали в Сети. Балерина опубликовала невинное фото в своем микроблоге.

Бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову вновь раскритиковали в Сети. Балерина опубликовала невинное фото в своем микроблоге.Танцовщица выложила в Instagram снимок, на которомзапечатлена в месте с дочерью Ариадной в помещении конноспортивного комплекса. Звезда и ее наследница позируют на фоне стойла, в котором стоит белый конь."Вот это счастье! – написала Волочкова в комментариях. -Встреча с любимой доченькой! Договорились о том, что наш Фриз Зорро будетстоять именно в этом самом лучшем клубе!"Фолловеры, которые никогда не жалеют критических замечаний для Анастасии, решили и на этот раз не упустить возможности уколоть ее за отсутствиевкуса. "Анастасия вот вы сами как думаете, в конюшне в леопардовом платье иперстнями это вообще нормально?? Ну можно предположить что вы неуспелипереодеться, ну сделайте просто селфи с дочей на фоне коня, ну нельзя же водной одежде и в пир и в мир и на веранде лежать и на коне скакать и на мореехать ну как же так??? Вы человек искусства, надо же соответствовать (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждала пользовательницаСети.Также интернет-обыватели отметили, что артистке необходимобольше внимания уделять наследнице и заниматься ее воспитанием. Мол, из-за постоянного пребывания Анастасии на курортах, дочь скоро забудет тепло маминых рук."Да и правда, ежели с дочерью раз в полгода всевстречаться – это счастье невообразимое, яркое и изысканное!", "Мы оченьрадуемся. И дочь, и лошадь – все в сборе", "Дочь вас хоть узнала?", "Анасия,кто ва с с дочкой разлучил, что ни как с дочкой встретится не могли?", "Нунадо же. Настенька соизволила с дочкой встретиться .", "С доченькойходит только в конюшню, а на море отдыхает без нее)", – отмечалиподписчики балерины.Добавим, что Волочкова на днях приехала из Греции. Там она принимала солнечные ванны и купалась. В один из вечеров, во времязаплыва Анастасия ударилась стопой о большой камень с морскими ежами.Конечность балерины опухла – потребовалась срочная госпитализация. А послетанцовщица опубликовала в своем Instagram видеозапись, на которой снимаетвблизи иглокожее животное, вытащенное на берег.