В испанской Малаге в воскресенье, 26 августа, стартовала престижная многодневная велогонка Вуэльта Испании. В рамках первого этапа состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом. Победителем стал австралиец Роан Деннис из команды BMC, показав время 9 минут 39 секунд.

В испанской Малаге в воскресенье, 26 августа, стартовала престижная многодневная велогонка "Вуэльта Испании". В рамках первого этапа состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом. Победителем стал австралиец Роан Деннис из команды BMC, показав время 9 минут 39 секунд​​​.Второе место занял поляк Михал Квятковский из SkyTeam, отстав от победителя на 6 секунд. Третье время показал бельгиец Виктор Кампенартс (Lotto Soudal, +7 секунд). Россиянин Ильнур Закарин из команды Katusha Alpecin отстал на 30 секунд и занял 35-е место. Павел Сиваков (Sky, +31 секунда) — 38-е, Павел Кочетков (Katusha Alpecin, +1 минута 8 секунд) — 151-е.