Напряженные творческие будни 23-летней Лизы Арзамасовой завершились неожиданным отдыхом на пляже. Актриса поделилась снимками с одного из пляжей в Сухуме. Фотографии потрясли поклонников.

Напряженные творческие будни 23-летней Лизы Арзамасовойзавершились неожиданным отдыхом на пляже. Актриса поделилась снимками с одногоиз пляжей в Сухуме. Фотографии потрясли поклонников.Фестивали, съемки, концерты и переезды не оставляют звезде сериала "Папины дочки" времени на отдых. Но иногда и у актеров выдаются счастливые моменты, когдаможно расслабиться. Лиза признается, что минуты отдыха выпали неожиданно."Я привыкла к тому, что день может начаться изакончиться в самом неожиданном месте, самым непредсказуемым образом. И все же!Совсем не ожидала обнаружить себя на ночном купании в Сухуме", – подписаласнимок актриса. Теплый ночной песок и шум моря убаюкивают, призналась Лиза. Актрисарассказала подписчикам, как она мужественно боролась со сном и победила. После купания был поздний и очень щедрый,по-кавказски яркий ужин.Примечательно, что под постом Лизы не появилось ни одногонегативного комментария. "Ой, выросла Галина Сергеевна", "Русалочка","Такая изящная", "Лиз, ты великолепная женщина!",восхищаются красотой актрисы поклонники. Лишь некоторые высказали недовольствонарядом Арзамасовой. По их мнению, ночью можно было купаться и обнаженной, пишет "Woman's Day".Как писали Dni.Ru, актриса Лиза Арзамасова, знакомая российским зрителям как исполнительница роли Галины Сергеевны в популярном ситкоме "Папины дочки", за последние несколько лет из невзрачного подростка превратилась в красивую девушку с женственной фигурой. Преобразившаяся артистка любит демонстрировать публике стройные ножки и плоский живот.Актриса умело подбирает наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры и делают образ максимально женственным, а иногда и пикантным. Зрители, которые не видели Арзамасову после "Папиных дочек", с трудом узнают в сексуальной красотке "девочку-заучку" из сериала.