Вторая встреча летчика Константина Ярошенко с семьей прошла в тюрьме США. Супруга и дочь провели с ним на этот раз шесть часов. Они обеспокоены состоянием здоровья летчика.

Вторая встреча летчика Константина Ярошенко с семьей прошла в тюрьме США. Супруга и дочь провели с ним на этот раз шесть часов. Они обеспокоены состоянием здоровья летчика.Константин Ярошенко был осужден на 20 лет лишения свободы, напоминает телеканал "Россия 24". Его обвинили в контрабанде наркотиков. Сам летчик настаивает на невиновности и утверждает, что стал жертвой провокации американских спецслужб.