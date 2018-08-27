Стилист Сергей Зверев посетовал на пристрастное отношение к своей персоне со стороны сотрудников аэропорта Иркутска, заставивших его разуться и по меньшей мере четыре раза пройти через рамку металлоискателя. Конфликт зафиксировала камера наблюдения.

Стилист Сергей Зверев посетовал на пристрастное отношение к своей персоне со стороны сотрудников аэропорта Иркутска, заставивших его разуться и по меньшей мере четыре раза пройти через рамку металлоискателя. Конфликт зафиксировала камера наблюдения.Эпатажный шоумен проводил отпуск на берегу Байкала, где он родился и провел детство. В поселке Култук до сих пор живут его мама, тетя и многочисленные родственники, о чем Зверев рассказывал своим подписчикам в Instagram, посещая с короной на голове уличный туалет. Если в родных краях его не устраивали разбитые дороги и многометровые лужи, то в воздушной гавани задело излишнее внимание."Зачем вы делаете мне нервы, вы что, не видите, кто перед вами стоит? Почему вы пропускаете террористов, которые потом делают нам нервы в самолете? А у меня молния на штанах пищит, а вы хотите показать людям, какие вы крутые!" — гневался 25 августа стилист, которого к тому моменту заставили снять обувь и ремень с мощной пряжкой, однако рамка продолжала пищать при его приближении.Зверев, посетовавший на то, что сотрудники аэропорта "позволили себе оскорбить не только меня, но и моих сопровождающих" и всячески препятствовали посадке на рейс, как слышно на записи, сам не стеснялся в выражениях и уже готов был закатить скандал.Отчаявшись снять с одежды стилиста все массивные металлические изделия, сотрудники безопасности пропустили его, а после того, как он уже из Москвы посетовал на предвзятое отношение на своей странице в Facebook, пресс-служба аэропорта напомнила шоумену, что досмотр для всех пассажиров одинаков."Наши сотрудники делали всё по инструкции. Если срабатывает сигнал рамки, то нужно с себя снять все украшения, предметы, содержащие металл. А Зверев взял и оскорбил наших сотрудников, среди которых были женщины", — заявили "Комсомольской правде" в пресс-службе.