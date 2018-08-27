Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в центре Москвы.

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в центре Москвы.Об этом "Интерфаксу" рассказала представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова, отметив, что представители СКР провели обыски в съемной квартире подозреваемого, изъяв медикаменты и другие вещи, представляющие интерес для следствия.Иванова подчеркнула, что будут проведены несколько судебно-медицинских экспертиз, которые с точностью установят причину смерти девочки.В настоящее время задержанный допрашивается.Тело подростка 2003 года рождения было обнаружено в Москве утром 26 августа около жилого дома по улице Подвойского. Телесных повреждений найдено не было.СКР подозревает, что погибшая находилась в ночь с 25 на 26 августа на съемной квартире данного дома и вместе со знакомым мужчиной принимала запрещенные препараты. Внезапно ей стало плохо, и ее приятель пошел в аптеку за лекарством. Вернувшись, он обнаружил ее без сознания, подумал, что она погибла и, испугавшись последствий, вынес ее на улицу.Некоторые СМИ ранее сообщали, что на квартире оба распивали спиртное, в которое мужчина подсыпал неизвестный порошок – якобы после ссоры с ней.