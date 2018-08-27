Похищенные 20 тысяч рублей фигурант потратил на покупку одежды, еды и спиртного.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в мае текущего года обвиняемый, находясь в доме пожилой местной жительницы, которой периодически помогал по хозяйству, воспользовавшись отсутствием внимания с ее стороны, похитил принадлежащие женщине 5 тысяч рублей. Через неделю, убедившись, что пенсионерка так и не обнаружила пропажу, злоумышленник тайно похитил еще 15 тысяч рублей.Фигурант, задержанный полицейскими после поступившего заявления о краже, признал свою вину. Деньги он потратил на покупку одежды, еды и спиртного.Часть похищенных денежных средств возмещена. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.