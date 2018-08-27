Мошенники сняли с карты женщины 43 тысячи рублей

Мошенники сняли с карты женщины 43 тысячи рублейКостромичка лишилась денег после того, как разместила объявление о сдаче квартиры на популярном сайте.Ей сразу же позвонила незнакомая женщина. Собеседница рассказала, что их устраивает место и сама квартира, так как мужа переводят по работе и вариант нужно найти срочно. Женщина сказала, что может перевести предоплату в 10 тысяч рублей, чтобы отсечь другие варианты.Она попросила костромичку провести операцию с помощью банкомата. Потерпевшая набрала сказанную комбинацию. В результате с её карты сняли 43 тысячи рублей.Сейчас полиция ищет подозреваемых.