Мошенники сняли с карты женщины 43 тысячи рублей
Мошенники сняли с карты женщины 43 тысячи рублей
Костромичка лишилась денег после того, как разместила объявление о сдаче квартиры на популярном сайте.
Ей сразу же позвонила незнакомая женщина. Собеседница рассказала, что их устраивает место и сама квартира, так как мужа переводят по работе и вариант нужно найти срочно. Женщина сказала, что может перевести предоплату в 10 тысяч рублей, чтобы отсечь другие варианты.
Она попросила костромичку провести операцию с помощью банкомата. Потерпевшая набрала сказанную комбинацию. В результате с её карты сняли 43 тысячи рублей.
Сейчас полиция ищет подозреваемых.