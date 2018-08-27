Уже 20 лет в анонсах, заставках и подводках Первого канала звучит голос Алексея Неклюдова. Он же работал и на церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Алексей учился в Школе-студии МХАТ. И про способности многих российских звезд он знает не понаслышке.

Уже 20 лет в анонсах, заставках и подводках Первого канала звучит голос Алексея Неклюдова. Он же работал и на церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Алексей учился в Школе-студии МХАТ. И про способности многих российских звезд он знает не понаслышке.Как известно, ныне покойный худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков никогда никого не принимал в театр по блату. В актерах он ценил исключительно талант и харизму. Жена Марина Зудина и сын Павел – не в счет."Он их слишком любил, – пояснил знакомый с семьей Неклюдов. – Отцовскую любовь и люба мужа можно простить. Когда-то я в театре у Олега Павловича играл в спектакле "Матросская тишина" вместе с блестящими Володей Машковым и Женей Мироновым. А потом Табаков захотел возобновить эту постановку и ввел туда сына Пашу. Я не судья, но раз Олег Павлович захотел так сделать, он имел на это право"."Его Марина тоже слабая актриса, и все это знают. Но это данность", – вздыхает актер. Но бывает, по его мнению, и другая ситуация. "Вон как "блестяще" Константин Райкин испортил карьеру своей талантливой жене Лене Бутенко. Как же она потрясающе играла Роксану в спектакле "Сирано..." в "Сатириконе". А потом Лена наступила на горло собственной песни и ушла в тень супруга".Жена Неклюдова – тоже актриса. Но ее данные он обсуждать не хочет, решив пройтись только по несчастной Марине Зудиной. "Супругу зовут Светлана Рудакова, она выпускница ГИТИСа. Мы познакомились у нашей общей подруги и с тех пор не расстаемся, уже 25 лет женаты. Сейчас Света домохозяйка. Надеюсь, найдется хороший режиссер, который ей предложит настоящую роль", – цитирует "голос Первого канала" "Экспресс-газета".