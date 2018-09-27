Эвелина Бледанс в скором
времени должна стать матерью прелестной девочки. Беременная актриса готовится к
родам в спортивном зале.
Эвелина Бледанс в скором
времени должна стать матерью прелестной девочки. Беременная актриса готовится к
родам в спортивном зале.
Свежей снимок, который
опубликовала Эвелина в Instagram шокировал многих ее подписчиков. Звезда
запечатлена среди тренажеров в спортивном зале. "Извечный вопрос про спорт и
беременность... с Семиком я уехала в роддом с массажного стола, после аква-аэробики, с Коленькой до последнего занималась и таскала тяжелые сумочки. А у
вас как было?(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – спросила своих фанатов актриса.
Поклонники отметили, что не ожидали увидеть Бледанс занимающейся спортом,
ведь многие женщины в положении боятся лишний раз с дивана в стать, а тут занятия
на тренажерах. Тем более, как заметили некоторые фолловеры, в
возрасте Эвелины, которой, к слову, уже 49 просто беременной быть уже опасно.
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