Эвелина Бледанс в скором времени должна стать матерью прелестной девочки. Беременная актриса готовится к родам в спортивном зале.

Эвелина Бледанс в скоромвремени должна стать матерью прелестной девочки. Беременная актриса готовится кродам в спортивном зале.Свежей снимок, которыйопубликовала Эвелина в Instagram шокировал многих ее подписчиков. Звездазапечатлена среди тренажеров в спортивном зале. "Извечный вопрос про спорт ибеременность... с Семиком я уехала в роддом с массажного стола, после аква-аэробики, с Коленькой до последнего занималась и таскала тяжелые сумочки. А увас как было?(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – спросила своих фанатов актриса.Поклонники отметили, что не ожидали увидеть Бледанс занимающейся спортом,ведь многие женщины в положении боятся лишний раз с дивана в стать, а тут занятияна тренажерах. Тем более, как заметили некоторые фолловеры, ввозрасте Эвелины, которой, к слову, уже 49 просто беременной быть уже опасно.Материал дополняется.