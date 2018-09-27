Ховринская заброшенная больница на севере Москвы – настоящая головная боль местного отдела полиции.

Больница-призрак: мифы и реальностьХовринская заброшенная больница на севере Москвы – настоящая головная боль местного отдела полиции. Недостроенные корпуса рушатся буквально на глазах и унесли жизнь не одного любителя экстремальных похождений. Правоохранители контролируют работу ЧОПа, охраняющего объект, проводят профилактические беседы с молодыми людьми, их родителями и учителями. Но бетонный монстр продолжает манить к себе искателей приключений...Из Сибири в Африку. С любовью и карандашамиКогда выпускник факультета иностранных языков Валентин Шухлин выбрал профессию участкового, это вызвало удивление окружающих. А ведь он пошёл по стопам своей мамы, сотрудника инспекции ПДН. Через несколько лет молодому милиционеру очень пригодились его лингвистические таланты – в НЦБ Интерпола УМВД России по Омской области. Потребовалось знание языков и для службы в составе миротворческой миссии ООН в Южном Судане, где майор полиции Шухлин провёл два непростых и незабываемых года«За что ни возьмусь, получается… детектив»Если вы начнёте «листать» российские телеканалы, то велика вероятность, что на одном из них транслируют сериал, снятый по сценарию Александра Молчанова. Ещё недавно на волне популярности были «Захватчики», «Москва, центральный округ», «Час Волкова». Один из самых востребованных современных авторов страны в беседе с корреспондентом газеты «Щит и меч» рассказал, откуда у него «любовь» к криминалу и открыл некоторые секреты, как научиться писать и стать успешным.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 36, а также на интернет-странице издания.