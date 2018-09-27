Новость о том, что один из отравителей Скрипаля это
– полковник ГРУ Анатолий Чепига, на поверку оказалась дутой сенсацией. Пластический
хирург внимательно изучил Чепиги, которого выдают за Руслана Боширова, и пришел
к выводу, что это два разных человека.
Новость о том, что один из "отравителей" Скрипаля это
– полковник ГРУ Анатолий Чепига, на поверку оказалась дутой сенсацией. Пластический
хирург внимательно изучил Чепиги, которого выдают за Руслана Боширова, и пришел
к выводу, что это два разных человека.
Доводы интернет-издания The Insider и группы Вellingcat рассыпались
в прах: мужчина на фотографии из их расследования действительно похож на
Руслана Боширова. Журналисты "Комсомольской правды" обратились за
комментарием к специалисту и он с уверенностью сказал: "Это другой человек".
Пластический хирург Тигран Алексанян буквально разложил лицо
некоего Чепиги на кусочки и сказал, что такой типаж можно встретить в любом
российском городе. "Верхняя часть головы у Чепиги шире, чем у Боширова. Ушные
раковины Чепиги немного торчат, в то время как у Боширова они расположены
близко к голове. Нос Чепиги короткий. Но самое главное – это глаза. По ним
можно точно сказать, что это разные люди", – вынес свой вердикт врач.
Аналогичного мнения придерживается и физиогномист, член
международной лиги по биометрическим исследованиям человека Наталья Ковалева.
Она тоже нашла много разного в лицах Чепиги и Боширова: брови, переносицу, подбородок.
Напомним, накануне зарубежные эксперты заявили, что
установили подлинную личность Руслана Боширова, которого власти Великобритании
обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. В доказательство своей теории
разоблачители представили размытое фото человека, похожего на Боширова.
Как рассказал инсайдер, Анатолий Чепига родился 5 мая 1979
года в деревне Николаевка на границе с Китаем. Он окончил с отличием Высшее
общевойсковое командное училище (ДВОКУ), затем служил в армии, а после
участвовал во второй чеченской кампании. В 2014 году Чепига был удостоен звания
"Герой России".
Бошировым Чепига якобы стал после переезда в Москву, где
был переквалифицирован в разведчики, и поступил в военную академию для обучения
иностранным языкам.