Новость о том, что один из отравителей Скрипаля это – полковник ГРУ Анатолий Чепига, на поверку оказалась дутой сенсацией. Пластический хирург внимательно изучил Чепиги, которого выдают за Руслана Боширова, и пришел к выводу, что это два разных человека.

Новость о том, что один из "отравителей" Скрипаля это– полковник ГРУ Анатолий Чепига, на поверку оказалась дутой сенсацией. Пластическийхирург внимательно изучил Чепиги, которого выдают за Руслана Боширова, и пришелк выводу, что это два разных человека.Доводы интернет-издания The Insider и группы Вellingcat рассыпалисьв прах: мужчина на фотографии из их расследования действительно похож наРуслана Боширова. Журналисты "Комсомольской правды" обратились закомментарием к специалисту и он с уверенностью сказал: "Это другой человек".Пластический хирург Тигран Алексанян буквально разложил лицонекоего Чепиги на кусочки и сказал, что такой типаж можно встретить в любомроссийском городе. "Верхняя часть головы у Чепиги шире, чем у Боширова. Ушныераковины Чепиги немного торчат, в то время как у Боширова они расположеныблизко к голове. Нос Чепиги короткий. Но самое главное – это глаза. По нимможно точно сказать, что это разные люди", – вынес свой вердикт врач.Аналогичного мнения придерживается и физиогномист, членмеждународной лиги по биометрическим исследованиям человека Наталья Ковалева.Она тоже нашла много разного в лицах Чепиги и Боширова: брови, переносицу, подбородок.Напомним, накануне зарубежные эксперты заявили, чтоустановили подлинную личность Руслана Боширова, которого власти Великобританииобвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. В доказательство своей теорииразоблачители представили размытое фото человека, похожего на Боширова.Как рассказал инсайдер, Анатолий Чепига родился 5 мая 1979года в деревне Николаевка на границе с Китаем. Он окончил с отличием Высшееобщевойсковое командное училище (ДВОКУ), затем служил в армии, а послеучаствовал во второй чеченской кампании. В 2014 году Чепига был удостоен звания"Герой России".Бошировым Чепига якобы стал после переезда в Москву, гдебыл переквалифицирован в разведчики, и поступил в военную академию для обученияиностранным языкам.