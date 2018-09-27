Артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков начали сольный проект. Оставив Уральские пельмени звезды отправились на гастроли, которые не обещают аншлагов.

Артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков начали сольныйпроект. Оставив "Уральские пельмени" звезды отправились на гастроли, которые необещают аншлагов.Премьера состоится уже на этой неделе, 29 сентября. Новаяпрограмма юмористов носит схожее название "Ваши пельмени", а еще, поговаривают,что и формат не претерпел никаких изменений. Согласно порталу Kassir.ru билетына обновленное шоу продаются плохо, зритель не идет, даже несмотря на доступныйценник. Отметим, что ради возможности выступать самостоятельно Мясников и Рожковотказались выступать с "Уральскими пельменями".Первый концерт Вячеслава и Андрея пройдет в Красноярске 29сентября, в зале "Гранд Холл Сибирь". Согласно данным онлайн кассы на 27 сентября140 из 1150 билетов остались нетронутыми, хотя организаторы требуют за них от1600 до 3000 рублей, что по сегодняшним меркам весьма скромно. Примечательно,что за возможность насладиться "Уральскими пельменями" в регионах зрители отдаютсуммы, незначительно превышающие названные выше.Следующее выступление нового юмористического проекта состоитсяна следующий день в Новосибирске в зале "ДК Железнодорожников". Свободными пока остаютсяоколо трети мест. Отметим, что в Омске, где 1 октября Мясников и Рожков будутсмешить народ, ситуация совсем не лучше – непроданными лежат 284 из 1075билетов.А в Тюмени все еще плачевнее – свободна половина зала – 430 из922 -х. Завершится тур новых "пельменей" в Челябинске, где разобрали только50% от общего числа билетов. Об этом сообщает Ura.ru.Отметим, что в последнее время преследуетчереда скандалов. Ранее коллектив шоу спорил со своим экс-директором СергеемНетиевским по поводу товарного знака, зарегистрированного в 2011 году.После бывший руководитель обвинил нынешнего начальникапроекта в рейдерстве. Он утверждал, что новое руководство юмористического шоу не гнушаетсяприменять такие методы, как оговор, создание негативного фона в СМИ вокругзаконного владельца, его деятельности и даже семьи. Далее " требовали от Нетиевского возмещения судебных расходов в сумме почти650 тысяч рублей.