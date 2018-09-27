Пока еще супруга футболиста Александра Кержакова – Милана
вновь вышла на тропу войны. Девушка хочет подать в суд на супруга, чтобы вернуть
своего сына Артемия, обязать спортсмена платить алименты и развестись.
Пока еще супруга футболиста Александра Кержакова – Милана
вновь вышла на тропу войны. Девушка хочет подать в суд на супруга, чтобы вернуть
своего сына Артемия, обязать спортсмена платить алименты и развестись.
Милана жалеет, что послушалась супруга и пошла на все его
условия. Она до последнего надеялась, что он действует в ее интересах. Согласившись на сделку с мужем, она даже разругалась с родственниками. И в итоге осталась у разбитого корыта.
"Я признала все, что хотел Александр, отдала ему все, что он
хотел и полетела туда, куда он хотел. Я не слушала свою семью, в какой-то
момент я даже отвернулась от них, я была как будто бы зомбирована этой слепой
любовью к нему. А потом я осталась одна – не нужная никому, кроме своей семьи,
семьи, от которой отказалась я, но которая не отказалась от меня. И в тот
момент я поняла – хватит! Хватит просто быть марионеткой", – заявила Кержакова.
Девушка отметила, что не будет подписывать бумаги, которые определяют место
жительства ее ребенка с отцом, ведь в таком случае она потеряет сына навсегда.
Супруга футболиста поведала, что пока она по велению Александра
находилась в реабилитационном центре ее наследник жил с Кержаковым. По словам
Миланы, в суде она пойдет до конца, а также прекратит все коммерческие
отношения с Александром. По словам девушки, муж постоянно шантажирует ее
ребенком, даже посты в Instagram все это время она выкладывала под давлением.
Примечательно, что защищать в суде Милану будут адвокаты Александр Добровинский
и Марина Дубровская. Об этом сообщает Super.ru.
Напомним, минувшим летом доведенная до отчаяния, Милана
записала видео, в котором рассказала, что Кержаков не дает ей видеться с
ребенком, и выложила ролик в Сеть. Футболист, в свою очередь заявил, что его
супруга наркозависимая и опасна для сына.
После того, как супруги вылила друг на друга ушат грязи, им как-то удалось найти общий язык. Спортсмен разрешил Милане видеться с наследником. Мужчина
обещал девушке: поправишься – заберешь малыша. По настоянию футболиста и его
друзей Милана призналась в зависимости. Откровенность не оценила мать Кержаковой.
Женщина назвала этот шаг глупостью, ведь информацию о наркотиках могут
использовать против Миланы в суде. Тогда супруги договорились о том, как
поделят совместно нажитое имущество. "Мне
остается порядка двух миллионов (Долларов. -Прим.ред.). Остальное переходит
Саше, и это примерно равные части", – отмечала Кержакова в
интервью.