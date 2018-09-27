Пока еще супруга футболиста Александра Кержакова – Милана вновь вышла на тропу войны. Девушка хочет подать в суд на супруга, чтобы вернуть своего сына Артемия, обязать спортсмена платить алименты и развестись.

Пока еще супруга футболиста Александра Кержакова – Миланавновь вышла на тропу войны. Девушка хочет подать в суд на супруга, чтобы вернутьсвоего сына Артемия, обязать спортсмена платить алименты и развестись.Милана жалеет, что послушалась супруга и пошла на все егоусловия. Она до последнего надеялась, что он действует в ее интересах. Согласившись на сделку с мужем, она даже разругалась с родственниками. И в итоге осталась у разбитого корыта."Я признала все, что хотел Александр, отдала ему все, что онхотел и полетела туда, куда он хотел. Я не слушала свою семью, в какой-томомент я даже отвернулась от них, я была как будто бы зомбирована этой слепойлюбовью к нему. А потом я осталась одна – не нужная никому, кроме своей семьи,семьи, от которой отказалась я, но которая не отказалась от меня. И в тотмомент я поняла – хватит! Хватит просто быть марионеткой", – заявила Кержакова.Девушка отметила, что не будет подписывать бумаги, которые определяют местожительства ее ребенка с отцом, ведь в таком случае она потеряет сына навсегда.Супруга футболиста поведала, что пока она по велению Александранаходилась в реабилитационном центре ее наследник жил с Кержаковым. По словамМиланы, в суде она пойдет до конца, а также прекратит все коммерческиеотношения с Александром. По словам девушки, муж постоянно шантажирует ееребенком, даже посты в Instagram все это время она выкладывала под давлением.Примечательно, что защищать в суде Милану будут адвокаты Александр Добровинскийи Марина Дубровская. Об этом сообщает Super.ru.Напомним, минувшим летом доведенная до отчаяния, Миланазаписала видео, в котором рассказала, что Кержаков не дает ей видеться сребенком, и выложила ролик в Сеть. Футболист, в свою очередь заявил, что егосупруга наркозависимая и опасна для сына.После того, как супруги вылила друг на друга ушат грязи, им как-то удалось найти общий язык. Спортсмен разрешил Милане видеться с наследником. Мужчинаобещал девушке: поправишься – заберешь малыша. По настоянию футболиста и егодрузей Милана призналась в зависимости. Откровенность не оценила мать Кержаковой.Женщина назвала этот шаг глупостью, ведь информацию о наркотиках могутиспользовать против Миланы в суде. Тогда супруги договорились о том, какподелят совместно нажитое имущество. "Мнеостается порядка двух миллионов (Долларов. -Прим.ред.). Остальное переходитСаше, и это примерно равные части", – отмечала Кержакова винтервью.