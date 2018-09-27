Фигурантка в силу должностных обязанностей имела возможность прохода в хранилище филиала, где находились денежные средства, и похитила оттуда крупную сумму...

«На основании материалов уголовного дела о краже денежных средств из хранилища филиала одного из банков, расследованного следователем СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, решением суда признана виновной бывший начальник кассовых операций – заведующий кассы филиала», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установлено в ходе расследования, фигурантка в силу должностных обязанностей обладала возможностью прохода в хранилище филиала, где находились денежные средства. Так, в июле 2017 года женщина, воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, проникла в указанное помещение и похитила 10 млн рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В апреле текущего года расследование было завершено, уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53