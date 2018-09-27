Александра Гозиас, расставшаяся с Константином
Ивановым несколько месяцев назад, так и
не вернула ему ключи от квартиры в столице, где они проживали вместе. По словам
экс-участника телестройки, оттуда стали пропадать оттуда личные вещи.
Александра Гозиас, расставшаяся с Константином
Ивановым несколько месяцев назад, так и
не вернула ему ключи от квартиры в столице, где они проживали вместе. По словам
экс-участника телестройки, оттуда стали пропадать оттуда личные вещи.
Иванов не скрывает, что
ему было тяжело пережить расставание с Гозиас. Но он так и не смог простить возлюбленной
измену, из-за чего и произошел окончательный разрыв.
"Я узнал о ее
неверности, но еще несколько месяцев не мог поставить окончательную точку.
Настолько был привязан к ней", – цитирует Константина StarHit.ru. Однако, по его словам, теперь он ощущает себя абсолютно
свободным человеком.
Также мужчина рассказал,
что девушка приезжает в квартиру в его отсутствие. "Потом я не нахожу своих
личных вещей. Сейчас прошу ее, чтобы она вернула несколько моих драгоценных
украшений, которые лежали дома в Москве", – заявил 33-летний экс-участник "Дома-2".
Вместе с тем, он
намекнул, что сердце Александры уже не свободно. О своих же отношениях
Константин говорить всерьез отказался.
Ранее ходили слухи, что
Иванов встречается с популярной блогершей Натальей Красновой. Он не отрицает,
что между ними была симпатия. Однако, по его словам, с девушкой их связывают
только приятельские отношения. Судя по всему, об
очередном воссоединении Иванова и Гозиас, о котором грезят поклонники их пары,
уже не может быть и речи.