Александра Гозиас, расставшаяся с Константином Ивановым несколько месяцев назад, так и не вернула ему ключи от квартиры в столице, где они проживали вместе. По словам экс-участника телестройки, оттуда стали пропадать оттуда личные вещи.

Александра Гозиас, расставшаяся с КонстантиномИвановым несколько месяцев назад, так ине вернула ему ключи от квартиры в столице, где они проживали вместе. По словамэкс-участника телестройки, оттуда стали пропадать оттуда личные вещи.Иванов не скрывает, чтоему было тяжело пережить расставание с Гозиас. Но он так и не смог простить возлюбленнойизмену, из-за чего и произошел окончательный разрыв."Я узнал о ееневерности, но еще несколько месяцев не мог поставить окончательную точку.Настолько был привязан к ней", – цитирует Константина StarHit.ru. Однако, по его словам, теперь он ощущает себя абсолютносвободным человеком.Также мужчина рассказал,что девушка приезжает в квартиру в его отсутствие. "Потом я не нахожу своихличных вещей. Сейчас прошу ее, чтобы она вернула несколько моих драгоценныхукрашений, которые лежали дома в Москве", – заявил 33-летний экс-участник "Дома-2".Вместе с тем, оннамекнул, что сердце Александры уже не свободно. О своих же отношенияхКонстантин говорить всерьез отказался.Ранее ходили слухи, чтоИванов встречается с популярной блогершей Натальей Красновой. Он не отрицает,что между ними была симпатия. Однако, по его словам, с девушкой их связываюттолько приятельские отношения. Судя по всему, обочередном воссоединении Иванова и Гозиас, о котором грезят поклонники их пары,уже не может быть и речи.