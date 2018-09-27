Балерине так хочется казаться нежной, женственной нимфой, а ее все время шпыняют. Все время в Настю летят камни, в каком бы виде она не появилась. Видимо уж планида у нее такая...

Балерине так хочется казаться нежной, женственной нимфой, а ее все время шпыняют. Все время в Настю летят камни, в каком бы виде она не появилась. Видимо уж планида у нее такая...На свой странице в социальной сети Instagram балерина опубликовала "рабочее" фото – из офиса, который уставлен роскошными белыми розами. Ведь такая женщина достойна купаться в цветах. Но поклонники смотрят не на букеты, а оценивают сомнительный внешний вид балерины, ее изуродованные работой ноги, и ругают, ругают..."Настя, найдите себе хорошего стилиста. Он подберет вам гардероб и вообще подскажет как выглядеть лучше. Вы же можете выглядеть по другому, зачем вы так с собой?", "Голову после дня рождения дочки еще видимо не мыла", "Кикимора болотная на копытах и с метлой", "Настасья, вы опять забыли про голову. Ни один букет роз не затмить грязные волосы", "Ну и туфли, прости господи. Смените обувь, в этом ну нельзя ходить, никому и никогда", "Ну снова мини и жуткая обувь! Не элегантная и устаревшая! Когда же твои подписчики дождутся образа нежной, элегантной , милой балерины? К таким ногам оформление достойное нужно, а не копыта страшные", "Кирзовые сапоги и то сексуальнее смотрятся",– это самые "добрые" из комментарием к свежим фотографиями балерины А кто-то и вовсе написал, что "сальную" артистку на этих снимках можно перепутать с престарелой стриптизершей".Впрочем, многие считают, что неумение одеваться связано с тем, что Волочкова давно не в светской тусовке. "Ее никуда то уже не приглашают. Вести себя она там не умеет. Ее мир сегодня – дом, сад, офис, ну и иногда выбирается в салоны, народ посмешить", "Кострик да конюшня, вот все ее тусовки", – глумятся подписчики.