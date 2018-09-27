Провели мастер-класс в стенах завода. Владимирские хлебопёки устроили экскурсию коллегам со всей России. Посмотрели цеха, узнали тонкости владимирского производства и пообщались с руководством. Зачем владимирцы укрепляют связи с конкурентами, узнали мои коллеги.

Провели мастер-класс в стенах завода. Владимирские хлебопёки устроили экскурсию коллегам со всей России. Посмотрели цеха, узнали тонкости владимирского производства и пообщались с руководством. Зачем владимирцы укрепляют связи с конкурентами, узнали мои коллеги.Технологам со всей России показывают новый цех "Владимирского Хлебокомбината". Скоро здесь начнут печь хлеб по национальным рецептам Италии и Германии. На весь цех работать будут только 8 сотрудников. Но при этом за смену производить будут 7-8 тонн продукции. Для такой работы хлебопеки прошли комплексное обучение, а в самом цехе установили современное заграничное оборудование.Александр Омельченко, исполнительный директор группы компаний "Владимирский хлебокомбинат": "Завод имитирует не только системы тестоведения. Завод имитирует не только системы выпечки, мы здесь полностью скопировали технологию итальянскую и немецкую. Технологию итальянскую и немецкую ставили немцы и итальянцы".В гости к владимирским хлебопёкам приехала учебная группа Международной промышленной академии. Больше 40 человек - все уже действующие сотрудники ведущих предприятий по производству хлеба от Калининграда до Сахалина. Сегодня им раскрывают секреты производства. На владимирском заводе уверены, если делиться знаниями, можно улучшить качество продукции во всей стране.Ольга Масальцева, представитель Международной промышленной академии: "Сейчас очень сложно попасть на предприятие. Спрашиваете: "Какое оборудование, сколько готовы выпускать". Сейчас все скрывают это. В основном, это закрытая информация. А вот "Владимирский хлебокомбинат" - спасибо им, показали, как они работают, как они оснащают предприятие. Молодцы!"Показали технологам все этапы производства хлеба, даже экспериментальный цех по заморозке продукции. Благодаря этой технологии, хлеб можно доставить в любую точку планеты, и он все равно будет свежим. У экскурсантов вопросов много, особенно по технологиям.Александр Омельченко, исполнительный директор группы компаний "Владимирский хлебокомбинат": "Как спросили некоторые коллеги: "Неужели мы до сих пор работаем на классических системах заквасок?" Поэтому мы с вами сегодня увидели классические системы заквасок, которые подготавливаются многостадийно, имеют многоступенчатые системы формирования микробной массы для того, чтобы мы получали уникальный продукт, который ничем не отличается от продукта, который производился 100 лет назад в бабушкиной печи".Взаимодействие с коллегами помогает искать новые кадры и улучшать свою работу. Поэтому сотрудничать с Международной промышленной академией владимирские хлебопёки будут и дальше.