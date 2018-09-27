Кто должен платить за охрану в школах? Сколько денег нужно на обслуживание новой школы и ледового дворца? И почему уже выделенных денег на зимнее содержание дорог не хватило? Сегодня депутаты горсовета обсудили на очередном заседании более десятка бюджетных вопросов. Ответы в материале Оксаны Любимовой.

Кто должен платить за охрану в школах? Сколько денег нужно на обслуживание новой школы и ледового дворца? И почему уже выделенных денег на зимнее содержание дорог не хватило? Сегодня депутаты горсовета обсудили на очередном заседании более десятка бюджетных вопросов. Ответы в материале Оксаны Любимовой.Необходимость очередного бюджетного транша в 35 миллионов рублей для Центра управления городскими дорогами в мэрии объяснили дополнительными расходами на песко-соляную смесь городу и на закупку дизельного топлива. Изначально в бюджете была заложена одна цена, но за год стоимость топлива выросла на 23%. Кроме того, в городской казне пришлось искать приличную сумму для обслуживания нового Ледового дворца и 49-й школы в 8 ЮЗ. Текущие расходы по содержанию обоих зданий больше 14 миллионов рублей.Ольга Деева, глава г. Владимира: "Любая новая организация, новое предприятие, оно естественно требует финансирования. Здесь идут финансы и на заработную плату, и на приобретение каких-то дополнительных средств. И, конечно же, на коммунальные услуги".В этом году область выделила на ремонт дорог во Владимире 90 миллионов рублей. Депутаты поинтересовались у городской администрации, какие именно улицы отремонтировали на эти средства. Начальник городского управления ЖКХ отчитался.Алексей Шумник, начальник городского управления ЖКХ: "Работы ведутся на Полянке. Это тоже дороги для многодетных в щебне. Дорога отремонтирована в Мостострой, Чайковского, Красная, Казарменная, Добросельская, Суздальский проспект. Находится в работе Горького, Мира, Урицкого, Николо-Галейская выполнена, Летне-Перевозенская, Коммунар, Гагарина, Суворова и Строителей находятся в работе".Озадачились депутаты и вопросом безопасности в образовательных учреждениях. Народные избранники намерены выяснить, кто же все-таки должен оплачивать работу охранников в школах - родители или управление образования. Ответить на этот вопрос должна специальная рабочая группа. А пока сбор денег на обеспечение безопасности с родителей нельзя считать противозаконным.Ольга Деева, глава г. Владимира: "Закон не расставил четкие границы, кто же должен оплачивать эту работу. В связи с тем, что многие школы принимают решение родительскими комитетами. Охрана учащихся обязательно должна проходить. Родительские комитеты взяли на себя принятие этого решения и собирают деньги. И это не возброняется".В то же время глава города особо отметила, что каждый родитель вправе сам принимать решение платить за охрану или нет. Поскольку сбор денег, объявленный общешкольным родительским комитетом, носит лишь рекомендательный характер.