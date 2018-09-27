Кто должен платить за охрану в школах? Сколько денег нужно на обслуживание новой школы и ледового дворца? И почему уже выделенных денег на зимнее содержание дорог не хватило? Сегодня депутаты горсовета обсудили на очередном заседании более десятка бюджетных вопросов. Ответы в материале Оксаны Любимовой.
Кто должен платить за охрану в школах? Сколько денег нужно на обслуживание новой школы и ледового дворца? И почему уже выделенных денег на зимнее содержание дорог не хватило? Сегодня депутаты горсовета обсудили на очередном заседании более десятка бюджетных вопросов. Ответы в материале Оксаны Любимовой.
Необходимость очередного бюджетного транша в 35 миллионов рублей для Центра управления городскими дорогами в мэрии объяснили дополнительными расходами на песко-соляную смесь городу и на закупку дизельного топлива. Изначально в бюджете была заложена одна цена, но за год стоимость топлива выросла на 23%. Кроме того, в городской казне пришлось искать приличную сумму для обслуживания нового Ледового дворца и 49-й школы в 8 ЮЗ. Текущие расходы по содержанию обоих зданий больше 14 миллионов рублей.
Ольга Деева, глава г. Владимира: "Любая новая организация, новое предприятие, оно естественно требует финансирования. Здесь идут финансы и на заработную плату, и на приобретение каких-то дополнительных средств. И, конечно же, на коммунальные услуги".
В этом году область выделила на ремонт дорог во Владимире 90 миллионов рублей. Депутаты поинтересовались у городской администрации, какие именно улицы отремонтировали на эти средства. Начальник городского управления ЖКХ отчитался.
Алексей Шумник, начальник городского управления ЖКХ: "Работы ведутся на Полянке. Это тоже дороги для многодетных в щебне. Дорога отремонтирована в Мостострой, Чайковского, Красная, Казарменная, Добросельская, Суздальский проспект. Находится в работе Горького, Мира, Урицкого, Николо-Галейская выполнена, Летне-Перевозенская, Коммунар, Гагарина, Суворова и Строителей находятся в работе".
Озадачились депутаты и вопросом безопасности в образовательных учреждениях. Народные избранники намерены выяснить, кто же все-таки должен оплачивать работу охранников в школах - родители или управление образования. Ответить на этот вопрос должна специальная рабочая группа. А пока сбор денег на обеспечение безопасности с родителей нельзя считать противозаконным.
Ольга Деева, глава г. Владимира: "Закон не расставил четкие границы, кто же должен оплачивать эту работу. В связи с тем, что многие школы принимают решение родительскими комитетами. Охрана учащихся обязательно должна проходить. Родительские комитеты взяли на себя принятие этого решения и собирают деньги. И это не возброняется".
В то же время глава города особо отметила, что каждый родитель вправе сам принимать решение платить за охрану или нет. Поскольку сбор денег, объявленный общешкольным родительским комитетом, носит лишь рекомендательный характер.