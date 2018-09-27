Вручили удостоверения об избрании. Сегодня свои документы получили депутаты ЗакСобрания области. Уже завтра состоится первое заседание облпарламента 7-го созыва. В его состав вошли представители сразу 5 партий, предыдущий включал 4. Что пообещали избранные депутаты, получив удостоверения? Узнала Маргарита Махрова.

Вручили удостоверения об избрании. Сегодня свои документы получили депутаты ЗакСобрания области. Уже завтра состоится первое заседание облпарламента 7-го созыва. В его состав вошли представители сразу 5 партий, предыдущий включал 4. Что пообещали избранные депутаты, получив удостоверения? Узнала Маргарита Махрова.На этом заседании областной избирательной комиссии вручают удостоверения избранным депутатам ЗакСобрания по единому избирательному округу. Уже завтра первое заседание регионального парламента. До его начала удостоверения получат все 38 парламентариев. В числе новичков ЗакСобрания знаменитый биатлонист Алексей Слепов. Признаётся, что это его первое политическое удостоверение, и к парламентской работе нужно привыкнуть. Отдельное внимание Алексей постарается уделять вопросам спорта.Алексей Слепов, депутат ЗакСобрания области (партия "Единая Россия"): "Я нисколько не волнуюсь, смотрю только с положительного момента на это действие и всегда рад помочь, если моя помощь будет нужна".В отличие от прошлого созыва в облпарламенте немало новых лиц. Среди них Иван Алтухов, он участвовал и в губернаторской гонке, затем снял свою кандидатуру, а вот на выборах в ЗакСобрания прошёл. И представляет Коммунистическую партию социальной справедливости. В целом в облпарламенте 7-го созыва будет представлено больше политических партий, чем в прежнем.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области: "У нас впервые за несколько созывов будут присутствовать представители не 4, а 5 политических партий. Хотелось бы, чтобы это разнообразие реально отразилось на работе областного парламента".Представителей партии власти в обновлённом ЗакСобрании поубавилось. У них осталось 23 места, вместо 32 в предыдущем составе, но это парламентское большинство. У коммунистов 7 мест, у ЛДПР - 4, до этого было два. У эсеров - 3 места, ещё одно у КПСС. Представители "единороссов" уверены, что сработаются с представителями всех фракций.Ольга Хохлова, депутат ЗакСобрания области (партия "Единая Россия"): "Мы надеялись на большие результаты, но это тоже достойные результаты, мы, конечно, рады этой победе. Cмотря на состав депутатов от других партий, надеюсь, что мы действительно найдём точки соприкосновения, так как все шли, чтобы работать на благо избирателей нашей области"."Справедливорос" Сергей Бирюков готов к активной работе в облпарламенте. К слову, он показал третий результат на губернаторских выборах, кроме того прошёл в ЗакСобрание и обещает, что сразу займёт активную законотворческую позицию.Сергей Бирюков, депутат ЗакСобрания области (партия "Справедливая Россия"): "Мы немногочисленная фракция, так получилось, поэтому наш голос должен быть услышан с первого заседания и показать, что мы не остановимся ни перед чем для защиты прав наших граждан".Удастся ли "сработаться" в ЗакСобрании представителям разных партий, покажет время.