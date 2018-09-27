Вечерние и повседневные платья, пальто на любой вкус и кошелек, уютные костюмчики для отдыxа и на каждый день – рекламирует Даная Пригожина на странице в социальной сети Instagram свой магазин одежды. Но когда она его затевала, конечно, не могла и подумать, с какими проблемами может столкнуться.

"Вечерние и повседневные платья, пальто на любой вкус и кошелек, уютные костюмчики для отдыxа и на каждый день" – рекламирует Даная Пригожина на странице в социальной сети Instagram свой магазин одежды. Но когда она его затевала, конечно, не могла и подумать, с какими проблемами может столкнуться.Жительница Курильска, что на Сахалине, Светлана Пушкарева обвинила Данаю Пригожину – дочь известного продюсера Иосифа Пригожина – в обмане. Пушкарева уверяет, что якобы заплатила в интернет-магазине стилиста за платье, купленное у Дани. Но так и не дождалась новой одежды, хотя планировала получить через три дня. В подтверждении своих слов покупательница опубликовала переписку с Данаей, в которой просит выполнить обязательства или вернуть деньги – 9120 рублей.Как выяснил телеканал , жительница Курильска настойчиво писала и звонила Данае. На SMS та не отвечала, из-за плохой связи по телефону также не удалось поговорить. Позже, по мнению Светланы, продавщица внесла ее номер в черный список."Вроде медийная личность, дочь известного человека… По телевизору рекламировала свой магазин. Никогда не думали, что такое может случиться", – вздыхает супруг Светланы, Станислав Пушкарев. Он отметил, что, скорее всего, они напишут против Данаи заявление в полицию. И тогда Пригожиной будет светить тюрьма за мошенничество. Однако семья все еще надеется, что-либо одежду, либо деньги Даная им все-таки отдаст, и дело удастся решить миром.Сама дочь продюсера все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что ее просто оклеветали. Мол, она – публичный человек, серьезный бизнесмен и даже участники скандального телешоу "Дом-2" у нее покупают одежду, и никто из них до сих пор не жаловался.Напомним, Даная Пригожина – дочь Иосифа Пригожина от его первого брака. Она сумела добиться признания как фотомодель формата "plus-size" и даже успела поучаствовать в конкурсе красоты, а сегодня пробует себя как дизайнер и бизнесмен.