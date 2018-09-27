Работая в должности консультантов салона сотовой связи, обвиняемые присвоили в общей сложности 175 тысяч рублей, принадлежащих компании.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 21-летних жителей города Гороховца. Молодым людям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).По версии следствия, с марта по июнь текущего года обвиняемые, осуществляя свою трудовую деятельность в одном из салонов сотовой связи в городе Гороховец, являясь материально ответственными лицами, систематически присваивали денежные средства из кассы, полученные за реализацию товара. Таким образом фигуранты присвоили более 175 тысяч рублей, принадлежащих компании.Недостача была обнаружена в ходе проведенной ревизии. Молодые люди были задержаны.Свою вину обвиняемые признали полностью. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Гороховецкий районный суд для рассмотрения по существу.