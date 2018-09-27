В 8 населенных пунктах утром было нарушено электроснабжение

В 8 населенных пунктах утром было нарушено электроснабжениеЭлектроснабжение в восьми населенных пунктах Петушинского района восстановлено в полном объеме, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.27 сентября в 9:00 поступило сообщение о нарушении электроснабжения, подача тепла, холодной и горячей воды при этом не нарушена. На место были направлены бригады «Владимирэнерго» и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.По состоянию на 9:25 электроснабжение полностью восстановлено.