Федеральное финансирование на содержание региональных дорог будет увеличено почти в два раза. Соответствующее предложение партийного проекта Единой России Безопасные дороги было поддержано Министерством транспорта. Об этом заявил координатор партпроекта, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

Федеральное финансирование на содержание региональных дорог будет увеличенопочти в два раза. Соответствующее предложение партийного проекта "ЕдинойРоссии" "Безопасные дороги" было поддержано Министерством транспорта.Об этом заявил координатор партпроекта, зампред комитета Госдумы потранспорту и строительству Сергей Бидонько.Оннапомнил, что партийцы обращались в правительство с инициативой орасширении государственного приоритетного проекта "Безопасные икачественные дороги" путем включения в него трасс региональногозначения."Минтрансподтвердил намерение продолжить реализацию данного направления в 38агломерациях и добавить в проект еще 48 агломераций с меньшимколичеством жителей", – сказал единоросс, комментируя итоги заседанияпрофильного комитета, где обсуждался проект федерального бюджета на 2019год и плановый период 2019-2021 годов.Бидонькоотметил, что в следующем году, согласно предложениям партийногопроекта, федеральное финансирование дорог в субъектах Федерациинеобходимо увеличить на 30%. Сейчас деньги на эти цели идут изрегиональных бюджетов, а доля центра в рамках правительственных программсоставляет максимум 17% от необходимого объема средств.Пословам единоросса, при выборе дорог, которые отремонтируют в рамкахпрограммы, муниципалитеты берут во внимание различные критерии:интенсивность трафика, состояние полотна и прочие показатели. "Теперьдействие приоритетного государственного проекта может охватить 86городских поселений, в которых проживает более половины населениястраны", – уточнил парламентарий.Стоитотметить, что кабмин согласовал Минтрансу выделение почти 1,5 триллионарублей на национальный проект "Безопасные и качественные дороги". Кэтой сумме прибавятся около 800 миллиардов рублей средств субъектовФедерации. В целом в ближайшие шесть лет на развитие транспортнойинфраструктуры будет направлена колоссальная сумма – более шеститриллионов рублей.Партийныйпроект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сокращениечисла дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровьяграждан, помощь в совершенствовании нормативно-правовой базы поповышению безопасности на дорогах и содействие Федеральной целевойпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020годах".Активистыосуществляют мониторинг качества дорожного полотна, состоянияпешеходных переходов в субъектах Федерации, а также принимают участие вмероприятиях по повышению дисциплины водителей. Кроме того, единороссыпроводят уроки безопасности дорожного движения, контролируютрасследование крупных дорожно-транспортных происшествий.