Программа расселения из аварийного жилищного фонда продолжится по просьбе регионов. Об этом заявил координатор партийного проекта Единой России Школа грамотного потребителя, первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Программарасселения из аварийного жилищного фонда продолжится по просьберегионов. Об этом заявил координатор партийного проекта "Единой России""Школа грамотного потребителя", первый зампред комитета Госдумы пожилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.Онотметил, что программа зарекомендовала себя как успешная. "За период с2008 года всего было расселено 1 миллион 240 тысяч человек, из них врамках исполнения майского указа президента Владимира Путина – более 680тысяч человек", – уточнил Сидякин, комментируя решение премьер-министраРоссии, председателя "ЕР" Дмитрия Медведева о восстановлениипрограммы с 2019 года.Поего словам, выделение средств на расселение аварийного жилья,признанного таковым после 1 января 2012 года, станет одной из главныхзадач фракции единороссов в Госдуме в рамках рассмотрения проекта федеральногобюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.четверг, 27 октября, Дмитрий Медведев в ходе заседания правительствазаявил о восстановлении программы расселения из аварийного жилья соследующего года. Планируется расселить более 9,5 миллиона квадратныхметров ветхого жилья. На эти цели из федерального бюджета в ближайшиегоды будет выделено более 100 миллиардов рублей и 19 миллиардов – из региональных.Также председатель правительства заявило необходимости дальнейшего оздоровления рынка жилищного строительства.Он напомнил, что с этой целью с июля следующего года будет осуществлен окончательный переход от долевого строительства к проектному финансированию.Напомним,ранее единороссы выступили за публичное обсуждение параметров новойпрограммы по переселению из ветхого жилья. В регионах отмечают, чтопосле 1 января 2012 года аварийными были признаны 44 673 многоквартирныхдома. Их общая площадь превышает 12 миллионов квадратных метров.