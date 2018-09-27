Какими характеристиками отличаются газосиликатные блоки. Их плюсы и минусы.
Газосиликатные блоки — это материалы, которые широко распространены в строительстве. Они отличаются высоким качеством, надежностью, хорошими эксплуатационными характеристиками. В зависимости от плотности газосиликатные блоки
могут выполнять разные функции. Есть изделия плотные, которые выбирают для возведения несущих стен. Их еще называют конструкционными. Плотность в этом случае превышает показатель в D700.
Второй вариант изделий — это конструкции с плотностью около D400. Это пористые, гораздо менее прочные решения, но зато они хорошо задерживают тепло и являются надежным препятствием на пути холода. А потом такие газосиликатные блоки активно используют для теплоизоляции зданий.
Посередине между этими двумя находится еще одна категория таких изделий — она отличается плотностью в районе 500-700 единиц. Их применяют в качестве материалов для возведения перегородок — обычно такое решение подходит для здания не выше двух этажей. Выгодно купить перегородочные блоки
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Преимущества и недостатки газосиликатных блоков
В строительстве используют разные блоки — благодаря этому можно подобрать идеальный строительный материал под любую ситуацию.
К преимуществам таких изделий можно отнести не очень высокую стоимость, маленький вес. Последняя характеристика серьезно отражается на процессе строительства в положительную сторону. Если блок высокой плотности, то он довольно прочный, не боится негативного влияния окружающей среды. При использовании таких изделий для задач по теплоизоляции наблюдается их высокая эффективность. Они очень хорошо сохраняют тепло.
Выбор размеров и параметров — тоже важный момент. Одно из распространенных решений в строительстве — это блоки 600х200х300
. А еще газосиликатные блоки за счет своей пористости обеспечивают хороший микроклимат внутри помещений.
Что же касается недостатков, то они встречаются. Например, высокий уровень влагопоглощения. Правда, на основных свойствах материала это почти не отражается. Но есть опасность появления грибка. Также конструкции из таких материалов подвержены усадке — и этот фактор обязательно следует учитывать.
Газосиликатные блоки подбираются строго с учетом технологии строительства, климатических условий и других моментов. Если не уверены, что их можно использовать для вашей задачи, посоветуйтесь с профессионалами.