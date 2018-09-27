У мэрии высокие требования к перевозчикам

У мэрии высокие требования к перевозчикамВладимирская мэрия выставила на торги 5 автобусных маршрутов компании «БигАвтоТранс».Маршруты объединили по парам. Вместе оказались № 11 и 25, а также № 26 и 28. В отдельный лот выделили маршрут №14, который временно обслуживает перевозчик «АДМ». Все контракты разыграют 22 октября.К перевозчикам есть особые условия участия. Каждый из претендентов должен быть готов возить льготников, оборудовать систему объявления остановок и ГЛОНАССа, иметь видеорегистраторы в салоне и на лобовом стекле. Если в городе появится платежная транспортная система, быть готовым установить необходимые приборы для безналичной оплаты проезда.Но это еще не все требования. Администрация будет обращать внимание на количество автобусов, которые работают на газовом топливе. А вот возраст автобусов будет играть наименьшую роль.В мэрии отмечают, что маршруты и график движения автобусов не изменятся.