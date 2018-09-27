Нижняя палата парламента в окончательном чтении одобрила законопроект о совершенствовании пенсионной системы. Нормативно-правовой акт сохраняет льготы людям предпенсионного возраста и дает ряд преференций многодетным материям, селянам и некоторым другим категориям граждан. Проект закона принят с учетом поправок, прежде всего тех, которые были внесены на рассмотрение Госдумы президентом России Владимиром Путиным. Инициативы главы государства значительно улучшили документ и были одобрены всеми думскими фракциями.

Нижняяпалата парламента в окончательном чтении одобрила законопроект осовершенствовании пенсионной системы. Нормативно-правовой акт сохраняетльготы людям предпенсионного возраста и дает ряд преференций многодетнымматериям, селянам и некоторым другим категориям граждан. Проект законапринят с учетом поправок, прежде всего тех, которые быливнесены на рассмотрение Госдумы президентом России Владимиром Путиным.Инициативы главы государства значительно улучшилидокумент и были одобрены всеми думскими фракциями.Пословам спикера Госдумы Вячеслава Володина, целью законопроекта должностать реальное повышение уровня жизни пенсионеров. В свою очередь,первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаевподчеркнул, что изменение параметров пенсионной системы затрагиваеттакже рынок труда, здравоохранение, вопросы диспансеризации и многоедругое."Люди будут жить дольше, старость будут наступать позже, апенсионеры будут получать достойную пенсию", – подчеркнул законодатель.Всегок проекту закона о пенсионных изменениях поступило 324 поправки. Из нихдевять – Владимира Путина. Именно инициативы главы государства сталиосновой для доработки нормативно-правового акта. За их принятиеединогласно проголосовали все фракции нижней палаты.В ходе обсуждения документа лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский попросил зафиксировать в стенограмме пленарного заседания позицию фракции, которая также поддержала поправки главы государства. "В прессе правильно прошла информация, что все депутаты Госдумы поддержали президентские поправки к закону. И я еще раз хочу отметить, что фракция ЛДПР тоже в полном составе поддержала, чтобы здесь не было разночтений", – подчеркнул лидер либерал-демократов. Также фракция одобрила введение уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста.Законопроект о совершенствовании пенсионной системыустанавливает возраст выхода на пенсию для женщин с 60 лет (в прежнейредакции документа предлагалось с 63) и для мужчин с 65 лет.Раньше выйти на пенсию смогут многодетные матери: у кого трое детей – натри года раньше, у кого четверо детей, соответственно, на четыре года.Вводятсяпреференции для граждан, которые должны были выйти на заслуженный отдыхв ближайшие года. Они смогут оформить пенсионные выплаты на полгодараньше возраста выхода на пенсию. Например, если человек должен былначать получать пенсию в январе 2020 года, то оформить выплаты он сможетуже в июле 2019-го.Крометого, принятая редакция документа снижает на три года стаж, необходимыйдля досрочного выхода на пенсию. Теперь это 37 лет для женщин и 42 годадля мужчин. Также вводится повышенный размер пенсионных выплат за более 30 лет работы на селе.Изменениябудет вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров– это около 46,5 млн человек. Более того, сохраняются все пенсионныельготы для людей предпенсионного возраста – женщин с 55 лет и мужчин с60. Остаются в силе также действующие сегодня нормы для коренных ималочисленных народов Севера.По словам министра труда и социального развития Максима Топилина,к 2024 году размер пенсий составит порядка 20 тысяч рублей. Начиная соследующего года индексация пенсий будет осуществляться не с 1 февраля,как это было раньше, а с 1 января. А после 2024 года размер выплат будетповышаться два раза в год. При этом прибавки будут выше уровняинфляции.Вместес основным законопроектом Госдума одобрила побочные документы. Оникасаются граждан предпенсионного возраста,предоставления им ежегодно двух дней для прохождения ,ратификации 102-й конвенции Международной организации труда,законодательно закрепляющей размер пенсии не ниже 40% от утраченногозаработка. Кроме того, нижняя палата приняла о направленииизъятых у коррупционеров средств в Пенсионный фонд.Напомним,правительственную инициативу о совершенствовании пенсионной системыГосдума начала рассматривать еще в конце весенней сессии. После этого началось обсуждение проекта закона в регионах, к этому былиподключены эксперты, представители профсоюзов и общественности.конце августа на Охотном Ряду состоялись тематическиепарламентско-общественные слушания с участием членов правительства. Поитогам была создана рабочая группа, которую возглавила вице-спикер ОльгаТимофеева. В состав структуры вошли члены кабмина, представителибизнеса и общественности. К настоящему моменту состоялись три заседаниярабочей группы. На них обсуждались вносимые в нижнюю палату поправки, втом числе инициативы Владимира Путина.принятием пакета пенсионных законопроектов деятельность структуры незаканчивается. Как отметил Вячеслав Володин, рабочая группа в дальнейшембудет анализировать исполнение одобренных документов, получать обратнуюсвязь от граждан и в целом оценивать эффективность принятых законов.