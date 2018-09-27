Нижняя
палата парламента в окончательном чтении одобрила законопроект о
совершенствовании пенсионной системы. Нормативно-правовой акт сохраняет
льготы людям предпенсионного возраста и дает ряд преференций многодетным
материям, селянам и некоторым другим категориям граждан. Проект закона
принят с учетом поправок, прежде всего тех, которые были
внесены на рассмотрение Госдумы президентом России Владимиром Путиным.
Инициативы главы государства значительно улучшили
документ и были одобрены всеми думскими фракциями.
Нижняя
палата парламента в окончательном чтении одобрила законопроект о
совершенствовании пенсионной системы. Нормативно-правовой акт сохраняет
льготы людям предпенсионного возраста и дает ряд преференций многодетным
материям, селянам и некоторым другим категориям граждан. Проект закона
принят с учетом поправок, прежде всего тех, которые были
внесены на рассмотрение Госдумы президентом России Владимиром Путиным.
Инициативы главы государства значительно улучшили
документ и были одобрены всеми думскими фракциями.
По
словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, целью законопроекта должно
стать реальное повышение уровня жизни пенсионеров. В свою очередь,
первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев
подчеркнул, что изменение параметров пенсионной системы затрагивает
также рынок труда, здравоохранение, вопросы диспансеризации и многое
другое.
"Люди будут жить дольше, старость будут наступать позже, а
пенсионеры будут получать достойную пенсию", – подчеркнул законодатель.
Всего
к проекту закона о пенсионных изменениях поступило 324 поправки. Из них
девять – Владимира Путина. Именно инициативы главы государства стали
основой для доработки нормативно-правового акта. За их принятие
единогласно проголосовали все фракции нижней палаты.
В ходе обсуждения документа лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский попросил зафиксировать в стенограмме пленарного заседания позицию фракции, которая также поддержала поправки главы государства. "В прессе правильно прошла информация, что все депутаты Госдумы поддержали президентские поправки к закону. И я еще раз хочу отметить, что фракция ЛДПР тоже в полном составе поддержала, чтобы здесь не было разночтений", – подчеркнул лидер либерал-демократов. Также фракция одобрила введение уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста.
Законопроект о совершенствовании пенсионной системы
устанавливает возраст выхода на пенсию для женщин с 60 лет (в прежней
редакции документа предлагалось с 63) и для мужчин с 65 лет.
Раньше выйти на пенсию смогут многодетные матери: у кого трое детей – на
три года раньше, у кого четверо детей, соответственно, на четыре года.
Вводятся
преференции для граждан, которые должны были выйти на заслуженный отдых
в ближайшие года. Они смогут оформить пенсионные выплаты на полгода
раньше возраста выхода на пенсию. Например, если человек должен был
начать получать пенсию в январе 2020 года, то оформить выплаты он сможет
уже в июле 2019-го.
Кроме
того, принятая редакция документа снижает на три года стаж, необходимый
для досрочного выхода на пенсию. Теперь это 37 лет для женщин и 42 года
для мужчин. Также вводится повышенный размер пенсионных выплат за более 30 лет работы на селе.
Изменения
будет вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров
– это около 46,5 млн человек. Более того, сохраняются все пенсионные
льготы для людей предпенсионного возраста – женщин с 55 лет и мужчин с
60. Остаются в силе также действующие сегодня нормы для коренных и
малочисленных народов Севера.
По словам министра труда и социального развития Максима Топилина,
к 2024 году размер пенсий составит порядка 20 тысяч рублей. Начиная со
следующего года индексация пенсий будет осуществляться не с 1 февраля,
как это было раньше, а с 1 января. А после 2024 года размер выплат будет
повышаться два раза в год. При этом прибавки будут выше уровня
инфляции.
Вместе
с основным законопроектом Госдума одобрила побочные документы. Они
касаются граждан предпенсионного возраста,
предоставления им ежегодно двух дней для прохождения ,
ратификации 102-й конвенции Международной организации труда,
законодательно закрепляющей размер пенсии не ниже 40% от утраченного
заработка. Кроме того, нижняя палата приняла о направлении
изъятых у коррупционеров средств в Пенсионный фонд.
Напомним,
правительственную инициативу о совершенствовании пенсионной системы
Госдума начала рассматривать еще в конце весенней сессии. После этого началось обсуждение проекта закона в регионах, к этому были
подключены эксперты, представители профсоюзов и общественности.
В
конце августа на Охотном Ряду состоялись тематические
парламентско-общественные слушания с участием членов правительства. По
итогам была создана рабочая группа, которую возглавила вице-спикер Ольга
Тимофеева. В состав структуры вошли члены кабмина, представители
бизнеса и общественности. К настоящему моменту состоялись три заседания
рабочей группы. На них обсуждались вносимые в нижнюю палату поправки, в
том числе инициативы Владимира Путина.
С
принятием пакета пенсионных законопроектов деятельность структуры не
заканчивается. Как отметил Вячеслав Володин, рабочая группа в дальнейшем
будет анализировать исполнение одобренных документов, получать обратную
связь от граждан и в целом оценивать эффективность принятых законов.