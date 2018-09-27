Игорь Верник станет ведущим обновленного шоу Слава Богу, ты
пришел! Артист будет выступать в роли адвоката участников, защищая их от придирчивого
судьи – Сергея Светлакова.
Игорь Верник станет ведущим обновленного шоу "Слава Богу, ты
пришел!" Артист будет выступать в роли адвоката участников, защищая их от придирчивого
судьи – Сергея Светлакова.
Креативным продюсером проекта стал
комик и актер Александр Незлобин. Верник же заменит Михаила Шаца,
который засиделся на программе – вел ее четыре года.
"Если Сергей – человек-кнопка, бетонная стена,
противопожарный занавес, отделяющий актеров и сцену от зрительного зала, то я
пуховая перина, защитник и адвокат, Я не тот, кто будет плясать на трупах
поверженных, скорее, наоборот, постараюсь всячески поддержать коллег, но не без
иронии, естественно", – рассказал о своей роли в шоу Верник.
Игорь отметил, что когда-то ему посчастливилось быть гостем шоу
и тогда он испытал дикий выброс адреналина. По словам, артиста это проект для
сильных и свободных людей, не боящихся попасть в дурацкое положение, ведь они знают,
что из любой ситуации выйдут победителями.
Напомним, это юмористическое шоу восемь лет назад считалось
самым смешным на российском телевидении. С 26 октября программа вновь стартует экранах.
Теперь каждую пятницу в 22:00 зрители смогут получить огромный заряд положительных
эмоций просто включив телеканал СТС.
По условиям программы, четыре приглашенные знаменитости
участвуют в разных импровизациях, при этом не зная, в какой роли
предстанут перед зрителями. Оценивать результаты предстоит Сергею Светлакову. Нажимая
на кнопку, он останавливает происходящее на сцене, а в финале выбирает
победителя. Об этом сообщает StarHit.