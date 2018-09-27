Игорь Верник станет ведущим обновленного шоу Слава Богу, ты пришел! Артист будет выступать в роли адвоката участников, защищая их от придирчивого судьи – Сергея Светлакова.

Игорь Верник станет ведущим обновленного шоу "Слава Богу, тыпришел!" Артист будет выступать в роли адвоката участников, защищая их от придирчивогосудьи – Сергея Светлакова.Креативным продюсером проекта сталкомик и актер Александр Незлобин. Верник же заменит Михаила Шаца,который засиделся на программе – вел ее четыре года."Если Сергей – человек-кнопка, бетонная стена,противопожарный занавес, отделяющий актеров и сцену от зрительного зала, то япуховая перина, защитник и адвокат, Я не тот, кто будет плясать на трупахповерженных, скорее, наоборот, постараюсь всячески поддержать коллег, но не безиронии, естественно", – рассказал о своей роли в шоу Верник.Игорь отметил, что когда-то ему посчастливилось быть гостем шоуи тогда он испытал дикий выброс адреналина. По словам, артиста это проект длясильных и свободных людей, не боящихся попасть в дурацкое положение, ведь они знают,что из любой ситуации выйдут победителями.Напомним, это юмористическое шоу восемь лет назад считалосьсамым смешным на российском телевидении. С 26 октября программа вновь стартует экранах.Теперь каждую пятницу в 22:00 зрители смогут получить огромный заряд положительныхэмоций просто включив телеканал СТС.По условиям программы, четыре приглашенные знаменитостиучаствуют в разных импровизациях, при этом не зная, в какой ролипредстанут перед зрителями. Оценивать результаты предстоит Сергею Светлакову. Нажимаяна кнопку, он останавливает происходящее на сцене, а в финале выбираетпобедителя. Об этом сообщает StarHit.