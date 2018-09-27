Выясняются все новые подробности трагедии с российским военным самолетом в сирийском небе. Высокопоставленный источник, близкий к руководству ВВС России, рассказал о том, что в Ил-20 не был прямого попадания ракеты, выпущенный с земли. Катастрофа развивалась по сценарию 2001 года, когда украинская ракета сбила российский Ту-154 над Черным морем.

Выясняются все новые подробности трагедии с российскимвоенным самолетом в сирийском небе. Высокопоставленный источник, близкий круководству ВВС России, рассказал о том, что в Ил-20 не был прямого попаданияракеты, выпущенный с земли. Катастрофа развивалась по сценарию 2001 года, когдаукраинская ракета сбила российский Ту-154 над Черным морем.Согласно предварительным итогам расследования Минобороны, дверакеты сирийского комплекса С-200 не наводились на Ил-20. Они летели понаправлению к одному из израильских истребителей, прятавшихся за российскимсамолетом радиоразведки.В полете одна из ракет задела винты Ил-20 и его экипаж успелсообщить диспетчеру о чрезвычайной ситуации на борту. Потом летчики несколькоминут боролись за жизнь лайнера, но в итоге работу двигателей восстановить неудалось и произошла катастрофа, сообщил изданию "Взгляд" некийгенерал из Министерства обороны России.Эта версия объясняет заявления официального представителяМинобороны Игоря Конашенкова, сделанные в день трагедии, унесший жизни 15российских офицеров. Генерал тогда заявил, что командир экипажа успел доложитьо пожаре на борту, а сам самолет-разведчик исчез с радаров через четыре минутыпосле попадания ракеты.И действительно, если бы ракета попала непосредственно всамолет, то летчики не успели бы ничего сообщить на землю – воздушное суднопросто разрушилось бы в воздухе.Аналогичная катастрофа произошла в 2001 году с российскимТу-154 над Черным морем. Тогда в него попала украинская ракета, выпущенная изтакого же комплекса С-200. Военные стреляли по мишеням, но ракета поменяла курси сбила пассажирский самолет. Погибли 78 человек.