Выясняются все новые подробности трагедии с российским
военным самолетом в сирийском небе. Высокопоставленный источник, близкий к
руководству ВВС России, рассказал о том, что в Ил-20 не был прямого попадания
ракеты, выпущенный с земли. Катастрофа развивалась по сценарию 2001 года, когда
украинская ракета сбила российский Ту-154 над Черным морем.
Выясняются все новые подробности трагедии с российским
военным самолетом в сирийском небе. Высокопоставленный источник, близкий к
руководству ВВС России, рассказал о том, что в Ил-20 не был прямого попадания
ракеты, выпущенный с земли. Катастрофа развивалась по сценарию 2001 года, когда
украинская ракета сбила российский Ту-154 над Черным морем.
Согласно предварительным итогам расследования Минобороны, две
ракеты сирийского комплекса С-200 не наводились на Ил-20. Они летели по
направлению к одному из израильских истребителей, прятавшихся за российским
самолетом радиоразведки.
В полете одна из ракет задела винты Ил-20 и его экипаж успел
сообщить диспетчеру о чрезвычайной ситуации на борту. Потом летчики несколько
минут боролись за жизнь лайнера, но в итоге работу двигателей восстановить не
удалось и произошла катастрофа, сообщил изданию "Взгляд" некий
генерал из Министерства обороны России.
Эта версия объясняет заявления официального представителя
Минобороны Игоря Конашенкова, сделанные в день трагедии, унесший жизни 15
российских офицеров. Генерал тогда заявил, что командир экипажа успел доложить
о пожаре на борту, а сам самолет-разведчик исчез с радаров через четыре минуты
после попадания ракеты.
И действительно, если бы ракета попала непосредственно в
самолет, то летчики не успели бы ничего сообщить на землю – воздушное судно
просто разрушилось бы в воздухе.
Аналогичная катастрофа произошла в 2001 году с российским
Ту-154 над Черным морем. Тогда в него попала украинская ракета, выпущенная из
такого же комплекса С-200. Военные стреляли по мишеням, но ракета поменяла курс
и сбила пассажирский самолет. Погибли 78 человек.