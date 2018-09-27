На грани катастрофы. В поселке Ставрово может обрушиться стена жилого дома. Построен он был на болоте. Но долгие годы проблему решала специальная система осушения почв. В результате, она засорилась, и вода начала подтапливать многоэтажку. Но кто должен решить проблему, в Ставрово определить не могут. Тем временем, положение жителей с каждым днем становится все опаснее. Тему продолжит Константин Миронов.

На грани катастрофы. В поселке Ставрово может обрушиться стена жилого дома. Построен он был на болоте. Но долгие годы проблему решала специальная система осушения почв. В результате, она засорилась, и вода начала подтапливать "многоэтажку". Но кто должен решить проблему, в Ставрово определить не могут. Тем временем, положение жителей с каждым днем становится все опаснее. Тему продолжит Константин Миронов.(Посёлок Ставрово, Собинский район)Этот дом в посёлке Ставрово буквально стоит на воде. Под "многоэтажкой" расположено болото. Чтобы в дом не проникала сырость, вокруг сделали специальную систему осушения почв, но канавы не работают, а торцевая стена панельной "пятиэтажки" начала отходить от здания.Капитолина Кулагина, председатель ТСН Победа: "Комиссия признала, что дом является предаварийным, и нам нужно сделать ремонт этого угла, который отходит, за счёт средств капремонта. Комиссия дала заключение в чём причина этой щели: то, что у нас в подвале вода - поэтому дом двигается".Чтобы хоть как-то устранить подтопления в подвале дома, руководство ТСН поставило дренажный насос. Но такое решение — лишь устранение симптомов. Вода в подвале скапливается из-за того, что канавы для стока грунтовых вод давно не чистили. Этим должны заниматься администрация посёлка и компания Владупрдор. Ведь большинство сливных каналов расположено вдоль трассы как раз на территории дорожников.Андрей Фролов, общественный деятель: "Требуют с администрации выполнения их функций. То есть, это прокопать каналы к дороге от посёлка. Но даже я, будучи технически образован, понимаю, что на какую глубину даже неизвестно. Изначально нужно прокопать центральную линию, вдоль дороги, чтобы потом вывести лучи от посёлка".В администрации посёлка готовы начать работы, но только после выполнения Владупрдором своей части обязательств.Виктор Ермаков, глава администрации посёлка Ставрово: "Мы получили два ответа за подписью господина Рябинина, где есть пояснение: заделайте что-то своё. Там нам не надо делать что-то своё, нам надо привести в порядок каналы отвода грунтовых вод вдоль трассы, а потом мы выведем свои каналы так, как посчитаем нужным".В Упрдоре отвечают: глава администрации поселка сам согласился отремонтировать, в первую очередь, осушительные каналы на муниципальной земле. Даже протокол технического совещания подписал. Он, кстати, есть на руках чиновников.Владимир Рябинин, замначальника ГБУ Владупрдор: "Там не "лучи" нужно делать. Там нужно вдоль гаражей прочистить канаву. Там была система мелиоративная, она замыкалась на нашу трубу. Есть там на 10-м километре наша труба, но воде некуда идти. Труба, правда, тоже наша, но территория до трубы муниципальная. Пусть чистит, прокапывает, и всё, мы вперёд свои обязательства будем выполнять".А пока структуры решают, кто первый приступит к работам, дом продолжает разрушаться. Жители вынуждены за счет средств капремонта ставить на стену армирующий пояс. Почти миллион рублей люди могли бы потратить на другие нужды. А судя по документам, начать работу придется все-таки чиновникам.