На грани катастрофы. В поселке Ставрово может обрушиться стена жилого дома. Построен он был на болоте. Но долгие годы проблему решала специальная система осушения почв. В результате, она засорилась, и вода начала подтапливать многоэтажку. Но кто должен решить проблему, в Ставрово определить не могут. Тем временем, положение жителей с каждым днем становится все опаснее. Тему продолжит Константин Миронов.
На грани катастрофы. В поселке Ставрово может обрушиться стена жилого дома. Построен он был на болоте. Но долгие годы проблему решала специальная система осушения почв. В результате, она засорилась, и вода начала подтапливать "многоэтажку". Но кто должен решить проблему, в Ставрово определить не могут. Тем временем, положение жителей с каждым днем становится все опаснее. Тему продолжит Константин Миронов.
(Посёлок Ставрово, Собинский район)
Этот дом в посёлке Ставрово буквально стоит на воде. Под "многоэтажкой" расположено болото. Чтобы в дом не проникала сырость, вокруг сделали специальную систему осушения почв, но канавы не работают, а торцевая стена панельной "пятиэтажки" начала отходить от здания.
Капитолина Кулагина, председатель ТСН Победа: "Комиссия признала, что дом является предаварийным, и нам нужно сделать ремонт этого угла, который отходит, за счёт средств капремонта. Комиссия дала заключение в чём причина этой щели: то, что у нас в подвале вода - поэтому дом двигается".
Чтобы хоть как-то устранить подтопления в подвале дома, руководство ТСН поставило дренажный насос. Но такое решение — лишь устранение симптомов. Вода в подвале скапливается из-за того, что канавы для стока грунтовых вод давно не чистили. Этим должны заниматься администрация посёлка и компания Владупрдор. Ведь большинство сливных каналов расположено вдоль трассы как раз на территории дорожников.
Андрей Фролов, общественный деятель: "Требуют с администрации выполнения их функций. То есть, это прокопать каналы к дороге от посёлка. Но даже я, будучи технически образован, понимаю, что на какую глубину даже неизвестно. Изначально нужно прокопать центральную линию, вдоль дороги, чтобы потом вывести лучи от посёлка".
В администрации посёлка готовы начать работы, но только после выполнения Владупрдором своей части обязательств.
Виктор Ермаков, глава администрации посёлка Ставрово: "Мы получили два ответа за подписью господина Рябинина, где есть пояснение: заделайте что-то своё. Там нам не надо делать что-то своё, нам надо привести в порядок каналы отвода грунтовых вод вдоль трассы, а потом мы выведем свои каналы так, как посчитаем нужным".
В Упрдоре отвечают: глава администрации поселка сам согласился отремонтировать, в первую очередь, осушительные каналы на муниципальной земле. Даже протокол технического совещания подписал. Он, кстати, есть на руках чиновников.
Владимир Рябинин, замначальника ГБУ Владупрдор: "Там не "лучи" нужно делать. Там нужно вдоль гаражей прочистить канаву. Там была система мелиоративная, она замыкалась на нашу трубу. Есть там на 10-м километре наша труба, но воде некуда идти. Труба, правда, тоже наша, но территория до трубы муниципальная. Пусть чистит, прокапывает, и всё, мы вперёд свои обязательства будем выполнять".
А пока структуры решают, кто первый приступит к работам, дом продолжает разрушаться. Жители вынуждены за счет средств капремонта ставить на стену армирующий пояс. Почти миллион рублей люди могли бы потратить на другие нужды. А судя по документам, начать работу придется все-таки чиновникам.