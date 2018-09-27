Избирательная комиссия признала Владимира Сипягина избранным на должность губернатора
Избирательная комиссия признала Владимира Сипягина избранным на должность губернатора
Избирательная комиссия Владимирской области утвердила результаты второго тура выборов губернатора, сообщает избирком региона.
Напомним, что Владимир Сипягин (ЛДПР) набрал более 247 тысяч голосов избирателей (57,03%). Светлана Орлова
(«Единая Россия») получила более 162 тысяч голосов (37,46 %).
Избирательная комиссия решила признать повторное голосование состоявшимся. Владимир Сипягин, присутствовавший на заседании облизбиркома, официально признан избранным на должность губернатора. Он поблагодарил организаторов выборов и заявил, что согласен с результатами голосования.
Теперь Владимир Сипягин должен представить документ об освобождении от обязанностей, которые несовместимы с должностью губернатора, либо в трехдневный срок подать заявление об освобождении от этих обязанностей. После этого избирком официально зарегистрирует избранного главу региона.