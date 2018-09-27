Алла Костромичева попала в
неловкую ситуацию. Модель упала на подиуме, что зрители зафиксировали на видео.
Алла Костромичева попала в
неловкую ситуацию. Модель упала на подиуме, что зрители зафиксировали на видео.
Ролик появился в Сети. В нем супермодель и ведущая телепроекта
"Топ модель по-украински" упала на прямо на подиуме на глазах у
подопечных.
"Спойлер...
или просто анонс нового выпуска, будет уже в эту пятницу. Воспринимай, как тебе
хочется", – подписали видео на Instagram-странице сообщества "Топ
модели по-украински". Примечательно, что Костромичева, дабы сгладить
конфуз, заявила, что упала специально. Падение модели на подиуме принялись
обсуждать подписчики.
Некоторые стали шутить в комментариях. (Здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Когда ты лоханулся перед
подружками: – Я впала навмисно (упала нарочно – прим. ред)", "Красиво даже
упала". Не все пользователи соцсети поняли, было
ли постановкой или же реальным конфузом.
Отметим, модель, которая теперь запомнится
зрителям не только своими образами, а падением на подиуме, является одной из
самых известных и востребованных не только на родине, но и во всем мире. Алла
Костромичева родилась в 1986 году в городе Севастополе в обычной украинской
семье. В 17 лет модель впервые продемонстрировала свои внешние данные широкой
публике: ее фото появились в рубрике "Девушка недели" в местном издании.