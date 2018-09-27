Алла Костромичева попала в неловкую ситуацию. Модель упала на подиуме, что зрители зафиксировали на видео.

Алла Костромичева попала внеловкую ситуацию. Модель упала на подиуме, что зрители зафиксировали на видео.Ролик появился в Сети. В нем супермодель и ведущая телепроекта"Топ модель по-украински" упала на прямо на подиуме на глазах уподопечных."Спойлер...или просто анонс нового выпуска, будет уже в эту пятницу. Воспринимай, как тебехочется", – подписали видео на Instagram-странице сообщества "Топмодели по-украински". Примечательно, что Костромичева, дабы сгладитьконфуз, заявила, что упала специально. Падение модели на подиуме принялисьобсуждать подписчики.Некоторые стали шутить в комментариях. (Здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Когда ты лоханулся передподружками: – Я впала навмисно (упала нарочно – прим. ред)", "Красиво дажеупала". Не все пользователи соцсети поняли, былоли постановкой или же реальным конфузом.Отметим, модель, которая теперь запомнитсязрителям не только своими образами, а падением на подиуме, является одной изсамых известных и востребованных не только на родине, но и во всем мире. АллаКостромичева родилась в 1986 году в городе Севастополе в обычной украинскойсемье. В 17 лет модель впервые продемонстрировала свои внешние данные широкойпублике: ее фото появились в рубрике "Девушка недели" в местном издании.