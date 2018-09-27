Моделей смартфонов на рынке огромное множество. Покупателю, тем более неискушенному, легко потеряться во всем этом многообразии. Dn.Ru подскажут, как сделать правильную покупку и при этом сэкономить деньги, используя промокоды.

Моделейсмартфонов на рынке огромное множество. Покупателю, тем болеенеискушенному, легко потеряться во всем этом многообразии. Dn.Ruподскажут, как сделать правильную покупку и при этом сэкономить деньги,используя.Необходимо понимать, чтолюбое приобретение начинается с формирования бюджета. Иными словами,покупаем мы только те вещи, которые можем позволить себе по цене.Какие-то модели на рынке стоят несколько тысяч рублей, стоимость другихможет превышать сто тысяч. Как правило, дорогие модели наголовупревосходят по характеристикам своих бюджетных собратьев.Впрочем,не стоит бежать сломя голову и покупать самый дорогой гаджет, и темболее залезать ради этого в долги. Для начала подумайте, нужен ли вам этот товар.Модели высокого ценового сегментаобладают улучшенной производительностью, экраном, корпусом и другимихарактеристиками. К примеру, в некоторые смартфоны встроены мощныемногоядерные процессоры, позволяющие запускать новейшие игры.На "ура" любые, даже самые требовательные приложения пойдут на смартфонах Apple последних моделей – iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus. Купить их можно, к примеру, в интернет-магазине МТС, тем более что покупатель дает скидку по промокоду на смартфоны в размере до 50%. Кроме гаджетов Apple в интернет-магазине МТС можно найти более бюджетные бренды: Samsung, Huawei, Nokia, Xiaomi, AsusНавигацияна сайте простая и удобная, разобраться в ней сможет любойинтернет-пользователь. Как и у многих других онлайн-магазинов, торгующихэлектроникой и аксессуарами, на сайте МТС доступен поиск по желаемымпараметрам смартфона – цвет, диагональ экрана, объемы встроенной иоперативной памяти, разрешение основной и фронтальной камер, емкостьаккумулятора, количество SIM-карт и другое.Впрочем,в игры играют далеко не все. И если такими вещами вы не увлекаетесь, топодумайте хорошенько: а действительно ли вам нужен дорогостоящийсмартфон с процессором последней модели? Быть может, будет вполнедостаточно бюджетной модели или "середнячка", который хорошо подойдетдля интернет-серфинга, социальных сетей, основных программ и прочего"джентельменского набора".Темне менее, любой покупатель стремится приобрести товар, максимальноподходящий под соотношение цена-качество. Обращать внимание стоить наматериал корпуса. В бюджетных смартфонах, как правило, используетсяпластик. Модели подороже сделаны из стекла и металла и, соответственно,выглядят посолиднее.К примеру, корпус смартфона от известного производителя Xiaomi Mi Mix2S 6 со 128 гигабайтами памяти выполнен из керамики. Купить этотгаджет, а также многие другие модели на официальном сайте продавцаmi-shop.com можно со скидкой 10% по .Продукция Xiaomiизвестна прекрасным сочетанием цены и качества, что делает ее оченьпопулярной у массового пользователя. В официальном интернет-магазинепредставлены в том числе недорогие бюджетные модели, такие, как Redmi 4A Pro с 32 гигабайтами встроенной памяти. В общем, смартфон на свой вкус и по своим возможностям найдет здесь каждый.Обращатьвнимание при выборе гаджета стоит и на аккумулятор. Поскольку смартфон -устройство требовательное, то оснащенный стандартной батареей 2 000 – 3000 мА·чи полностью заряженный ночью при активном использовании он еле"доживает" до утра. Если ваш образ жизни связан с частыми разъездами, тосоветуем выбирать модели с более емкой батареей или потратиться наприобретение внешнего аккумулятора.Менее критичный, но все-таки важный параметр– диагональ экрана. Здесь, что называется, уже чистая "вкусовщина".Кому-то нравятся небольшие компактные смартфоны, которые не будутотягощать карман и занимать в нем много места. Другие предпочитаютвнушительных размеров "лопаты". У каждого типа есть свои плюсы и минусы.На большом смартфоне, к примеру, гораздо лучше смотреть видео.Большойассортимент смартфонов с разной диагональю экрана представлен винтернет-магазине Билайн – 6.4, 6.3, 6, 5.8, 5.7 дюйма и многие другиемодели. Самая большая диагональ, к примеру, у новейшего смартфона Apple iPhone Xs Max. Гаджет еще не поступил в продажу, но на сайте Билайн доступен предзаказ. По доступна скидка на гаджеты.Немаловажнои наличие хорошей камеры. Среди покупателей распространено заблуждение,что главная характеристика, на которую стоит обращать внимание, -количество мегапикселей. На самом деле реальным показателем качества этоне является. Хорошая камера – это совокупность программной и аппаратной составляющих, причем хорошо отлаженных и правильно настроенных.Найти гаджеты с достойной камерой легко в интернет-магазине Ситилинк. Продавец предоставляет по промокодускидки на смартфоны до 50%. В ассортименте интернет-магазина более 50тысяч наименований бытовой техники, а также цифровой электроники идругих товарных категорий от ведущих мировых производителей.Для удобства покупателей по всей стране работают около 500 пунктов выдачи "Ситилинк-мини".Найти их можно как в больших, так и в маленьких городах – всего 320населенных пунктов. При этом служба клиентского сервиса работает семьдней в неделю 24 часа.