Моделей
смартфонов на рынке огромное множество. Покупателю, тем более
неискушенному, легко потеряться во всем этом многообразии. Dn.Ru
подскажут, как сделать правильную покупку и при этом сэкономить деньги,
используя промокоды.
Моделей
смартфонов на рынке огромное множество. Покупателю, тем более
неискушенному, легко потеряться во всем этом многообразии. Dn.Ru
подскажут, как сделать правильную покупку и при этом сэкономить деньги,
используя.
Необходимо понимать, что
любое приобретение начинается с формирования бюджета. Иными словами,
покупаем мы только те вещи, которые можем позволить себе по цене.
Какие-то модели на рынке стоят несколько тысяч рублей, стоимость других
может превышать сто тысяч. Как правило, дорогие модели наголову
превосходят по характеристикам своих бюджетных собратьев.
Впрочем,
не стоит бежать сломя голову и покупать самый дорогой гаджет, и тем
более залезать ради этого в долги. Для начала подумайте, нужен ли вам этот товар.
Модели высокого ценового сегмента
обладают улучшенной производительностью, экраном, корпусом и другими
характеристиками. К примеру, в некоторые смартфоны встроены мощные
многоядерные процессоры, позволяющие запускать новейшие игры.
На "ура" любые, даже самые требовательные приложения пойдут на смартфонах Apple последних моделей – iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus. Купить их можно, к примеру, в интернет-магазине МТС, тем более что покупатель дает скидку по промокоду на смартфоны в размере до 50%. Кроме гаджетов Apple в интернет-магазине МТС можно найти более бюджетные бренды: Samsung, Huawei, Nokia, Xiaomi, Asus
Навигация
на сайте простая и удобная, разобраться в ней сможет любой
интернет-пользователь. Как и у многих других онлайн-магазинов, торгующих
электроникой и аксессуарами, на сайте МТС доступен поиск по желаемым
параметрам смартфона – цвет, диагональ экрана, объемы встроенной и
оперативной памяти, разрешение основной и фронтальной камер, емкость
аккумулятора, количество SIM-карт и другое.
Впрочем,
в игры играют далеко не все. И если такими вещами вы не увлекаетесь, то
подумайте хорошенько: а действительно ли вам нужен дорогостоящий
смартфон с процессором последней модели? Быть может, будет вполне
достаточно бюджетной модели или "середнячка", который хорошо подойдет
для интернет-серфинга, социальных сетей, основных программ и прочего
"джентельменского набора".
Тем
не менее, любой покупатель стремится приобрести товар, максимально
подходящий под соотношение цена-качество. Обращать внимание стоить на
материал корпуса. В бюджетных смартфонах, как правило, используется
пластик. Модели подороже сделаны из стекла и металла и, соответственно,
выглядят посолиднее.
К примеру, корпус смартфона от известного производителя Xiaomi Mi Mix
2S 6 со 128 гигабайтами памяти выполнен из керамики. Купить этот
гаджет, а также многие другие модели на официальном сайте продавца
mi-shop.com можно со скидкой 10% по .
Продукция Xiaomi
известна прекрасным сочетанием цены и качества, что делает ее очень
популярной у массового пользователя. В официальном интернет-магазине
представлены в том числе недорогие бюджетные модели, такие, как Redmi 4A Pro с 32 гигабайтами встроенной памяти. В общем, смартфон на свой вкус и по своим возможностям найдет здесь каждый.
Обращать
внимание при выборе гаджета стоит и на аккумулятор. Поскольку смартфон -
устройство требовательное, то оснащенный стандартной батареей 2 000 – 3
000 мА·ч
и полностью заряженный ночью при активном использовании он еле
"доживает" до утра. Если ваш образ жизни связан с частыми разъездами, то
советуем выбирать модели с более емкой батареей или потратиться на
приобретение внешнего аккумулятора.
Менее критичный, но все-таки важный параметр
– диагональ экрана. Здесь, что называется, уже чистая "вкусовщина".
Кому-то нравятся небольшие компактные смартфоны, которые не будут
отягощать карман и занимать в нем много места. Другие предпочитают
внушительных размеров "лопаты". У каждого типа есть свои плюсы и минусы.
На большом смартфоне, к примеру, гораздо лучше смотреть видео.
Большой
ассортимент смартфонов с разной диагональю экрана представлен в
интернет-магазине Билайн – 6.4, 6.3, 6, 5.8, 5.7 дюйма и многие другие
модели. Самая большая диагональ, к примеру, у новейшего смартфона Apple iPhone Xs Max. Гаджет еще не поступил в продажу, но на сайте Билайн доступен предзаказ. По доступна скидка на гаджеты.
Немаловажно
и наличие хорошей камеры. Среди покупателей распространено заблуждение,
что главная характеристика, на которую стоит обращать внимание, -
количество мегапикселей. На самом деле реальным показателем качества это
не является. Хорошая камера – это совокупность программной и аппаратной составляющих, причем хорошо отлаженных и правильно настроенных.
Найти гаджеты с достойной камерой легко в интернет-магазине Ситилинк. Продавец предоставляет по промокоду
скидки на смартфоны до 50%. В ассортименте интернет-магазина более 50
тысяч наименований бытовой техники, а также цифровой электроники и
других товарных категорий от ведущих мировых производителей.
Для удобства покупателей по всей стране работают около 500 пунктов выдачи "Ситилинк-мини".
Найти их можно как в больших, так и в маленьких городах – всего 320
населенных пунктов. При этом служба клиентского сервиса работает семь
дней в неделю 24 часа.