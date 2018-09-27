Но этого ему не хватило, и он ограбил своего друга
Но этого ему не хватило, и он ограбил своего друга
В Кольчугино 20-летнего парня подозревают в краже еды и алкоголя из местных супермаркетов, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Следствие установило, что молодой человек дважды смог «обчистить» магазины самообслуживания. Подозреваемый открыто унес с собой продукты и алкоголь на сумму около 2 тысяч рублей.
Но это не единственная кража, в которой подозревают кольчугинца. Парень попросил у своего приятеля одолжить ему телефон и, пока знакомый отошел в магазин, скрылся вместе со смартфоном. Выйдя из магазина, потерпевший не нашел ни друга, ни своего средства связи. Вернуть телефон воришка отказался.
Полицейские задержали злоумышленника. Он признал свою вину.
Расследование уголовного дела продолжается.