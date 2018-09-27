Но этого ему не хватило, и он ограбил своего друга

Но этого ему не хватило, и он ограбил своего другаВ Кольчугино 20-летнего парня подозревают в краже еды и алкоголя из местных супермаркетов, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Следствие установило, что молодой человек дважды смог «обчистить» магазины самообслуживания. Подозреваемый открыто унес с собой продукты и алкоголь на сумму около 2 тысяч рублей.Но это не единственная кража, в которой подозревают кольчугинца. Парень попросил у своего приятеля одолжить ему телефон и, пока знакомый отошел в магазин, скрылся вместе со смартфоном. Выйдя из магазина, потерпевший не нашел ни друга, ни своего средства связи. Вернуть телефон воришка отказался.Полицейские задержали злоумышленника. Он признал свою вину.Расследование уголовного дела продолжается.