Супруга украинского президента в очередной раз продемонстрировала прекрасный вкус и умение безупречно одеваться. Марина Порошенко, в отличие от ее мужа, не ударила лицом в грязь на совместно фото с американским лидером и его супругой Меланьей Трамп.

Супруга украинского президента в очередной раз продемонстрировала прекрасный вкус и умение безупречно одеваться. Марина Порошенко, в отличие от ее мужа, не ударила лицом в грязь на совместно фото с американским лидером и его супругой Меланьей Трамп.Пользователи Сети продолжают высмеивать снимок.Особенно много тумаков достается украинскому лидеру, который оделся в точности,как Дональд Трамп. Его даже сравнили с охранником президента США.Досталось и Трампу за плохо сидящие на нем брюки. Всоцсетях уже появилось множество фотожаб на эту тему.А вот про первых леди двух стран этого не скажешь.Ни Меланье, ни Марине прекрасного вкуса не занимать. Обе были одеты в стильныечерные платья, которые подчеркивали их хорошие фигуры.Марина Порошенко, даже не будучи еще первой леди Украины,всегда выглядела на светских мероприятиях аристократичной красавицей. Вот итеперь она не ударила лицом в грязь. Ей пришлось буквально отдуваться засупруга в смысле гардероба. Черное элегантное платье первой леди Украины дополнилитуфли-лодочки.Напомним, в прошлом году Марина Порошенко выбрала длямероприятий в рамках 72-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке платье от украинскогодизайнера OksanaPolonets. Нежно-розовыйнаряд со старинными орнаментами также вызвал обсуждение в Сети.