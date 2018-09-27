Супруга украинского президента в очередной раз продемонстрировала прекрасный вкус и умение безупречно одеваться. Марина Порошенко, в отличие от ее мужа, не ударила лицом в грязь на совместно фото с американским лидером и его супругой Меланьей Трамп.
Супруга украинского президента в очередной раз продемонстрировала прекрасный вкус и умение безупречно одеваться. Марина Порошенко, в отличие от ее мужа, не ударила лицом в грязь на совместно фото с американским лидером и его супругой Меланьей Трамп.
Пользователи Сети продолжают высмеивать снимок.
Особенно много тумаков достается украинскому лидеру, который оделся в точности,
как Дональд Трамп. Его даже сравнили с охранником президента США.
Досталось и Трампу за плохо сидящие на нем брюки. В
соцсетях уже появилось множество фотожаб на эту тему.
А вот про первых леди двух стран этого не скажешь.
Ни Меланье, ни Марине прекрасного вкуса не занимать. Обе были одеты в стильные
черные платья, которые подчеркивали их хорошие фигуры.
Марина Порошенко, даже не будучи еще первой леди Украины,
всегда выглядела на светских мероприятиях аристократичной красавицей. Вот и
теперь она не ударила лицом в грязь. Ей пришлось буквально отдуваться за
супруга в смысле гардероба. Черное элегантное платье первой леди Украины дополнили
туфли-лодочки.
Напомним, в прошлом году Марина Порошенко выбрала для
мероприятий в рамках 72-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке платье от украинского
дизайнера Oksana
Polonets. Нежно-розовый
наряд со старинными орнаментами также вызвал обсуждение в Сети.