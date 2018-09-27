За футболиста Андрея Аршавина заступилась теща Наталья
Сарычева. Женщина поставила на место его экс-супругу – телеведущую Юлию
Барановскую.
За футболиста Андрея Аршавина заступилась теща Наталья
Сарычева. Женщина поставила на место его экс-супругу – телеведущую Юлию
Барановскую.
Мама нынешней жены спортсмена Алисы активная
пользовательница социальных сетей. Наталья, как оказалось, подписана на
Барановскую и, порой, комментирует ее посты в Instagram.
К примеру, женщину очень возмутила публикация Барановской,
посвященная Аршавину, в ней телеведущая распекает бывшего возлюбленного за
наплевательское отношение к их общим детям.
Сарычева не выдержала и оставила комментарий. "Юля, только
без обид, это не жизнь ходит по кругу, а вы. И никак вам не выйти из этого
круга самой. Живите не прошлым, а настоящим. Тогда и побочных ассоциаций не
будет. А прошлое – держите при себе. А то – как то, уж много личного .... (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – накинулась с критикой теща спортсмена.
Примечательно, что телеведущая проигнорировала выпад
Натальи, зато за нее вступились многочисленные поклонники. "Ты переплюнула аршавина 💪🏻😘", "Только
один раз мужчина встречает ту женщину, с которой растет и цветет. Этой женщиной
оказались Вы. А что сейчас? Цветение? Вряд ли. Скорей собирай плоды. А сладкие
ли они? Когда так мало солнца))", – отметили интернет-обыватели в ответ.
Напомним, Юлия Барановская презентовала собственную книгу
"Все к лучшему – проверено мной" в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала в личном микроблоге. "Тот же
угол, только справа... Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгу
на том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи )
Или просто все в жизни ходит по кругу 🙈 Кто читал мою книгу
сразу поймет, о чем я. Что вы думаете по этому поводу?"– написала Барановская.
Тек же знаменитость отметила в комментариях ниже, что Аршавину "нет оправданий"
так как он уже несколько лет не виделся с дочерью и сыновьями.