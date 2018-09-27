За футболиста Андрея Аршавина заступилась теща Наталья Сарычева. Женщина поставила на место его экс-супругу – телеведущую Юлию Барановскую.

За футболиста Андрея Аршавина заступилась теща НатальяСарычева. Женщина поставила на место его экс-супругу – телеведущую ЮлиюБарановскую.Мама нынешней жены спортсмена Алисы активнаяпользовательница социальных сетей. Наталья, как оказалось, подписана наБарановскую и, порой, комментирует ее посты в Instagram.К примеру, женщину очень возмутила публикация Барановской,посвященная Аршавину, в ней телеведущая распекает бывшего возлюбленного занаплевательское отношение к их общим детям.Сарычева не выдержала и оставила комментарий. "Юля, толькобез обид, это не жизнь ходит по кругу, а вы. И никак вам не выйти из этогокруга самой. Живите не прошлым, а настоящим. Тогда и побочных ассоциаций небудет. А прошлое – держите при себе. А то – как то, уж много личного .... (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – накинулась с критикой теща спортсмена.Примечательно, что телеведущая проигнорировала выпадНатальи, зато за нее вступились многочисленные поклонники. "Ты переплюнула аршавина 💪🏻😘", "Толькоодин раз мужчина встречает ту женщину, с которой растет и цветет. Этой женщинойоказались Вы. А что сейчас? Цветение? Вряд ли. Скорей собирай плоды. А сладкиели они? Когда так мало солнца))", – отметили интернет-обыватели в ответ.Напомним, Юлия Барановская презентовала собственную книгу"Все к лучшему – проверено мной" в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала в личном микроблоге. "Тот жеугол, только справа... Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгуна том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи )Или просто все в жизни ходит по кругу 🙈 Кто читал мою книгусразу поймет, о чем я. Что вы думаете по этому поводу?"– написала Барановская.Тек же знаменитость отметила в комментариях ниже, что Аршавину "нет оправданий"так как он уже несколько лет не виделся с дочерью и сыновьями.