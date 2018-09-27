Информация
украинских силовиков о существовании тайного водопровода из Украины в
Крым является бредом. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя очередной фейк, распространяемый Киевом.
Информация
украинских силовиков о существовании тайного водопровода из Украины в
Крым является бредом. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя очередной фейк, распространяемый Киевом.
Подобные
сообщения парламентарий назвал "маразмом и дезинформацией". "Крым
обходится без украинской воды", – сказал депутат в интервью РИА Новости.
Шеремет
отметил, что Россия самостоятельно решает вопрос со снабжением водой
полуострова. Так же ранее Москва решала вопросы, связанные с
энергетической, продовольственной и транспортной блокадами Крыма,
которые были инициированы Украиной.
Ранее прокуратура Незалежной
заявила о существовании скрытого водопровода в Херсонской области. Как
заявили украинские правоохранители, именно по нему идет подача воды на
полуостров. В ведомстве также сообщили, что труба была обнаружена еще в
2014 году, пишет.
Подача
воды с Украины в Крым по Северо-Крымскому каналу была прекращена вскоре
после воссоединения полуострова с Россией. В апреле прошлого года
сообщалось, что власти Незалежной возвели дамбу на канале для перекрытия воды.
Некоторое
время назад в Киеве заверили, что предпримут все усилия, лишь бы не
возобновлять поставку днепровской воды на полуостров. С таким заявлением
выступил постоянный представитель президента Украины в Автономной
Республике Крым Борис Бабин.
Другое мнение у замглавы украинского министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.
Он допустил возобновление поставок днепровской воды, но с одним
условием: Россия, по его словам, должна признать полуостров
"оккупированным".