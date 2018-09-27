Информация украинских силовиков о существовании тайного водопровода из Украины в Крым является бредом. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя очередной фейк, распространяемый Киевом.

Информацияукраинских силовиков о существовании тайного водопровода из Украины вКрым является бредом. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя очередной фейк, распространяемый Киевом.Подобныесообщения парламентарий назвал "маразмом и дезинформацией". "Крымобходится без украинской воды", – сказал депутат в интервью РИА Новости.Шереметотметил, что Россия самостоятельно решает вопрос со снабжением водойполуострова. Так же ранее Москва решала вопросы, связанные сэнергетической, продовольственной и транспортной блокадами Крыма,которые были инициированы Украиной.Ранее прокуратура Незалежнойзаявила о существовании скрытого водопровода в Херсонской области. Какзаявили украинские правоохранители, именно по нему идет подача воды наполуостров. В ведомстве также сообщили, что труба была обнаружена еще в2014 году, пишет.Подачаводы с Украины в Крым по Северо-Крымскому каналу была прекращена вскорепосле воссоединения полуострова с Россией. В апреле прошлого годасообщалось, что власти Незалежной возвели дамбу на канале для перекрытия воды.Некотороевремя назад в Киеве заверили, что предпримут все усилия, лишь бы невозобновлять поставку днепровской воды на полуостров. С таким заявлениемвыступил постоянный представитель президента Украины в АвтономнойРеспублике Крым Борис Бабин.Другое мнение у замглавы украинского министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.Он допустил возобновление поставок днепровской воды, но с однимусловием: Россия, по его словам, должна признать полуостров"оккупированным".