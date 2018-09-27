Сегодня, 27 сентября, Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) исполнилось 40 лет. Одним из первых поздравил певицу ее супруг Мурат, оскандалившегося после того, как в Сети появилось видео, на котором он запечатлен с другой женщиной.

Сегодня, 27 сентября, Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) исполнилось 40 лет. Одним из первых поздравил певицу ее супруг Мурат, оскандалившегося после того, как в Сети появилось видео, на котором он запечатлен с другой женщиной.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мурат опубликовал фотографию Ани и обратился к ней на английском языке. "Девочка, которая преподнесла мне самый лучший подарок в жизни – Соник, мою бесконечную любовь. Каролина – Дива. С днем рождения, мой бесконечная любовь. Желаю тебе всего наилучшего: здоровья, счастья, успеха, гармонии, чтобы тебя берег Бог. С днем рождения. Ты одна-единственная. Несмотря на то, что будем мы вместе или нет, ты – одна-единственная", – написал Мурат.Тем самым мужчина дал понять, что в его отношениях с Ани все далеко не гладко, хотя в начале сентября они вместе отвели дочь Софию в первый класс. Напомним, о проблемах в браке Лорак стало известно после того, как ее мужа засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной.На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест. Журналисты узнали, что любовницу Мурата зовут Яна Беляева, она – финалистка престижного конкурса красоты на Украине. Женщина была вынуждена оправдываться, что-де с мужем Ани Лорак ее связывает исключительно дружба.Отметим, что сама артистка предпочитает не распространяться о проблемах в личной жизни. Певица не унывает: она регулярно делится с поклонниками свежими фото и видео на своих страничках в соцсетях, гастролирует, участвует в различных музыкальных фестивалях. Складывается впечатление, что Ани попросту нет времени подумать о том, что происходит в ее личной жизни. Однако только сама Лорак знает, что происходит за закрытыми дверями комнат, в которых она остается одна между концертами.