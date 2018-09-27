Работники предприятия смогли потушить открытое горение

Работники предприятия смогли потушить открытое горениеНа крупнейшем заводе региона «Де Хёс» произошел пожар. Происшествие случилось в Лакинске на предприятии по производству добавок для кормов. Об этом сообщила пресс-служба завода.По информации компании, 25 сентября на «Де Хёс» началось самовозгорание одного из видов минерального сырья. Сотрудники вызвали пожарных, однако не стали просто ждать приезда спасателей. С помощью средств пожаротушения открытое горение потушил персонал завода. Подразделение МЧС прибыло на место через 30 минут и окончательно ликвидировало возгорание.Во время происшествия никто не пострадал. Специальная комиссия выясняет причины возгорания.