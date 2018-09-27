МЧС напоминает, что неблагоприятные погодные условия повышают риски возникновения ЧС

МЧС напоминает, что неблагоприятные погодные условия повышают риски возникновения ЧСПогода в конце сентября решила проверить владимирцев на прочность. С каждым днем в городе становится все холоднее и дождливее.Спасатели предупреждают жителей региона о штормовом ветре, который движется в сторону Владимирской области. Его порывы могут достигать до 18 метров в секунду. Все это в течение двух дней – 27 и 28 сентября - будет сопровождаться ливневыми дождями.