С момента публикации интернет-издания The Insider и группы расследователей-энтузиастов под патронажем британских спецслужб Bellingcat информации о реальном имени Руслана Боширова прошел всего день, а эксперты уже нашли в ней огромное количество противоречий, ошибок и откровенных манипуляций. Ясно одно – выяснению истины об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери подобные обвинения не помогают.

С момента публикации интернет-издания The Insider и группы расследователей-энтузиастов под патронажем британских спецслужб Bellingcat информации о "реальном имени" Руслана Боширова прошел всего день, а эксперты уже нашли в ней огромное количество противоречий, ошибок и откровенных манипуляций. Ясно одно – выяснению истины об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери подобные обвинения не помогают.Британские "независимые" блогеры Bellingcat огорошили общественность тем, что они якобы знают настоящее имя Руслана Боширова – одного из российских туристов, замеченного в Солсбери в день отравления Сергея Скрипаля. Они утверждают, что его зовут Анатолий Чепига и он имеет более чем крепкие связи с российскими спецслужбами. Свою версию они пытаются обосновать ссылками на "анонимные источники", мутными фотографиями и какими-то "секретными документами"."Это полнейший бред. Откуда в открытом доступе появиться секретным документам?", – цитирует члена Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова. "Я нарисую таких картинок сколько угодно с фотографией Терезы Мэй. Если серьезно, то сейчас руками британских СМИ и при участии перебежчиков они будут лепить горбатого в полный рост", – добавил он.Эксперты отмечают, что если внимательнее присмотреться к фактам, которые блогеры вываливают перед доверчивой публикой, то на глаза сразу же начнут попадаться нестыковки. В частности, если верить Bellingcat, то Руслан Боширов поступил в военное училище спустя год после выпуска из школы, а закончил его через четыре года, тогда как обучение длится пять лет.Еще один "веский аргумент" в пользу связи Боширова-Чепиги со спецслужбами – место его прописки в период с 2003 по 2005 год. Тогда он, согласно документам, находился в Хабаровске. И Bellingcat утверждают, что по этому адресу находилась войсковая часть 14-й бригады спецназа ГРУ. Вот только в те годы данная часть дислоцировалась в Уссурийске в 670 километрах от указанного британскими блогерами места, передает .Данные же об учебе в Военно-дипломатической академии Министерства обороны России и одновременном участии в спецоперациях и вовсе прямо противоречат друг другу. Если же он поступил позже, как того требует логика и правила, то тогда было бы невозможно говорить о присутствии Анатолия Чепиги за границей в тот момент, когда были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.