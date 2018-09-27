Во Владимирской области столкнулись сразу три автомобиля

Во Владимирской области столкнулись сразу три автомобиляТри автомобиля столкнулись в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области 26 сентября.Авария произошла 26 сентября около 21:00 на трассе Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка врезалась в автомобиль Toyota, затем произошло столкновение с «ВАЗом».По предварительным данным пострадали четыре человека, погибших нет. На место происшествия выезжали патруль ГИБДД, подразделения МЧС и бригада скорой помощи. Спасатели деблокировали пострадавших.Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.