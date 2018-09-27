В 2019 году потребителей коммунальных услуг ждет нововведение. С 1 июля, согласно индексации, будут установлены новые тарифы ЖКХ.

В 2019 году потребителейкоммунальных услуг ждет нововведение. С 1 июля, согласно индексации, будутустановлены новые тарифы ЖКХ.Оплата ЖКХ по новым правилам ожидаемо шокируют наших соотечественников. Во-первых, в квитанциях появится новая строчка, во-вторых, россиянам придется платить НДС за услуги ЖКХ по новой ставке. О "сюрпризах" рассказал эксперт "Института экономики города" Дмитрий Гордеев.По его словам, согласно Жилищному кодексу России, предельный индекс роста платы за тарифы по ЖКХ устанавливается один на все шесть коммунальных услуг. Это холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электро– и газоснабжение."Общая стоимость услуг должна вырасти на 4,1%, поэтому увеличение раскидают в разных пропорциях на все услуги", – цитирует Гордеева "Московский комсомолец". Эксперт отметил, что в последние годы "газовиков, энергетиков, тепловиков обычно не обижают индексацией, а водоканалам почти ничего не остается". Из-за того, что им недоповышают они не могут развиваться и повышать качество воды.Примечательно, что в некоторых регионах нашей страны появилась ему одна коммунальная услуга. Это сбор и вывоз бытовых отходов. Это новая строчка в квитанциях по оплате ЖКХ. Дмитрий Гордеев отметил, что увеличение тарифа ЖКХ по ней не ограничивается предельным индексом в 4,1%.Эксперт озвучил неприятный для потребителей коммунальных услуг прогноз. Возможно, что стоимость услуги по вывозу мусора со следующего года будет в разы выше, чем до реформы обращения с отходами. Таким образом, тарифы ЖКХ обещают россиянам в 2019 году новые сюрпризы. Возможно, нововведения по тарифам за коммуналку заставят многих потуже затянуть ремешки.