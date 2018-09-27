Легендарный диктор Владимир Березин с большим пиететом относится к последней народной артистке Советского Союза Алле Пугачевой. Он не раз объявлял ее в концертах, да и в компаниях они пересекались. О встречах с Примадонной Березин рассказал корреспонденту Dni.Ru.

Легендарный диктор Владимир Березин с большим пиететом относится к последней народной артистке Советского Союза Алле Пугачевой. Он не раз объявлял ее в концертах, да и в компаниях они пересекались. О встречах с Примадонной Березин рассказал корреспонденту Dni.Ru."Алла Борисовна ко мне до сегодняшнего дня хорошо относилась, – рассказал Березин. – Я хорошо помню тот роскошный подарок, который сделал она мне на мое 50-летие 11 лет назад. Храню и дорожу им до сих пор!""Тогда я пригласил на праздничный банкет в "Метрополе" только Максима Галкина, потому что имел некоторое отношение к его становлению как к артисту, – продолжает диктор. – Когда он стал пародировать Путина, то именно я настоял, чтобы Максим принял участие в Кремлевском концерте, где в зале сидел президент. Большие генералы меня тогда строго предупредили, что Галкин выступает под мою личную ответственность. "Если не дай бог что, с нас слетят звезды, а с вас – голова", – сказали мне. Но я ответил: "Ставлю голову на кон". Я вышел, объявил его и вдруг сам испугался – все время из-за кулис смотрел на реакцию главы государства, Черномырдина, Жириновского. А они хохотали! Позже и сам Максим стал рассказывать про свое дебют: "Путин так смеялся! Над Черномырдиным"."Так вот, я пригласил на свое торжество Макса, а вместе с ним неожиданно пришла и Алла, – вспоминает Владимир Александрович. – Она обиженно заявила, показывая на меня: "Он меня не приглашал, я сама к нему пришла!" Я был вынужден оправдываться: "Алла Борисовна, вы – Примадонна, и не нуждаетесь в том, чтобы вас приглашали, поскольку вас всегда все ждут с надеждой. А я ее не терял"."Единственное, что столик оказался не в центре, а чуть в стороне, – вспоминает Березин. – Но Пугачева этому обстоятельству только обрадовалась, сказав: "Впервые в жизни хоть отдохну в уголке".В подарок Березину Пугачева принесла роскошную икорницу из богемского хрусталя, перламутровые ложечки и четыре хрустальные рюмки для рюмочки. "И как только к нам в дом приходят самые дорогие гости и приносят черную икру, я сразу выставляю на стол подарок от Аллы и Максима", – улыбается счастливый диктор.