Илья Резник – главный поэт-песенник. С высоты своего возраста и статуса он с ужасом смотрит на молодое поколение артистов и на то безобразие, которое они творят.

Илья Резник – главный поэт-песенник. С высоты своего возраста и статуса он с ужасом смотрит на молодое поколение артистов и на то безобразие, которое они творят.В новой песне Сергея Лазарева "Шепотом" налицо плагиат, поскольку автором песни значится вовсе не культовый поэт-"шестидесятник" Евгений Евтушенко, на строках которого и строится хит. Илья Резник, узнав про это, пришел в бешенство: "Когда совершенно случайно услышал эту песню, то обрадовался, что Лазарев исполняет песню на стихи Евтушенко: "Наконец-то, думаю, они к классикам начали обращаться. Может, перестанут петь разную чушь на нечеловеческом языке". Каково же было мое удивление, когда я узнал, что у этой песни другой автор. Как же так? Это ключевая фраза, на которой строится вся песня: "Ты спрашивала шепотом: "А что потом? А что потом?""Такое ощущение, что эти так называемые новые творцы считают, что никто не знает творчество такого классика, как Евтушенко! Они всех нас держат за тупых идиотов? Очень обидно, что память о поэте осквернили после его смерти", – уверен поэт.Он вообще в шоке от того, что творится на эстраде, от той помойки, в которую ее превратили. "Они ничего не могут придумать сами, могут только украсть. Или написать такую ужасающую песню – "Ибица", – которая вне понимания для нормального человека. Я даже не говорю о том, что этот кошмар никто не должен был увидеть. Вот это они могут делать. Это позор и предательство по отношению ко всем зрителям", – цитирует РезникаНапомним, клип на песню Николая Баскова и Филиппа Киркорова "Ибица" собрал 14 миллионов просмотров за две недели. Многие зрители сочли обильно пересыпанный матом клип омерзительным и потребовали лишить певцов званий "Народный артист России".